তেজপুৰ, ৩১ মাৰ্চ : তেজপুৰস্থিত গজৰাজ ক'ৰ্পছৰ নৱনিযুক্ত কমাণ্ডাৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল মণীষ এৰিৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ (Lt General Manish Erry commander of Gajaraj corps Tezpur) ৷ তেওঁ পূৰ্বৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ডি এছ ৰাণাৰ পৰা শুকুৰবাৰে গজৰাজ ক'ৰ্পছৰ তেজপুৰ কাৰ্যালয়ত দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে । উল্লেখ্য, গজৰাজ ক'ৰ্পছ হৈছে উত্তৰ-পূব সীমান্তৰ কামেং খণ্ডৰ দায়িত্বত থকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেনাৰ মুখ্যালয় । লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল মণীষ এৰি হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ পদাতিক বাহিনীৰ বিষয়া । ১৯৮৮ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত তেওঁ জে কে এল আইত কমিছন লাভ কৰি ৰাজহুৱা প্ৰশাসন, নতুন দিল্লীৰ দায়িত্ব আছিল (Manish Erry new commander of Gajraj Corps Tezpur) ।

উল্লেখ্য যে জেনেৰেল মণীষ এৰিয়ে ডিএছএছচি ৱেলিংটনৰ ষ্টাফ পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰিছে (Staff Course at DSSC Wellington) । আনহাতে, ছেকেন্দ্ৰাবাদত উচ্চতৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাপনা পাঠ্যক্ৰম অধ্যয়ন কৰিছে । ইয়াৰ উপৰি তেওঁ নতুন দিল্লীৰ ভাৰতীয় ৰাজহুৱা প্ৰশাসন প্ৰতিষ্ঠানত (Indian Institute of Public Administration) ৰাজহুৱা প্ৰশাসনত উন্নত পেছাদাৰী কাৰ্যসূচীত (APPPA Course) অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।

আনহাতে, উত্তৰ সীমান্তত সেনা বিষয়াগৰাকীৰ কাৰ্যকৰী অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আছে । পূৰ্বতে মাউণ্টেইন ষ্ট্ৰাইক ক'ৰ্পছৰ এটা ব্ৰিগেড আৰু ছিকিমত এটা ডিভিজনৰ কমাণ্ডকে ধৰি ইষ্টাৰ্ণ থিয়েটাৰত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কমাণ্ড আৰু ষ্টাফৰ নিযুক্তি লাভ কৰিছে । গজৰাজ ক'ৰ্পছৰ কমাণ্ড লোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ জয়পুৰত দক্ষিণ-পশ্চিম কমাণ্ডৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ আছিল । কমাণ্ড এণ্ড ষ্টাফ এছাইনমেণ্ট দুয়োটা সময়তে তেওঁৰ পেছাদাৰী অৱদানৰ স্বীকৃতি হিচাপে তেওঁ অতি বিশিষ্ট সেৱা পদক, সেনা পদক আৰু মুখ্য সেনাবাহিনীৰ প্ৰশংসা কাৰ্ড লাভ কৰিছে ।

