তেজপুৰ, ১০ জুলাই : মণিপুৰত সোমবাৰে পুনৰ এজন মেটেই গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ লোক নিহত হোৱাৰ লগতে দুজন গুৰুতৰভাবে আহত হয় । মণিপুৰৰ ইম্ফল ৱেষ্ট জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । মণিপুৰৰ ইম্ফল পশ্চিম আৰু কাংপোকপি জিলাৰ কাষত অৱস্থিত দুখন গাঁৱত সোমবাৰে সংঘটিত হিংসাত্মক সংঘৰ্ষত এজন সাধাৰণ নাগৰিক নিহত হোৱাৰ লগতে দুজন আহত হয় । পুৱা ৩ বজাৰ পৰা ৬ বজাৰ ভিতৰত কিছু সময়ৰ বাবে নিস্তব্ধ হৈ পৰে মণিপুৰ আৰু জিলা দুখনৰ কাষৰীয়া কাংচুক অঞ্চলৰ ফায়েং আৰু চিংডা গাঁৱৰ পৰা নিৰ্বিচাৰে গুলীচালনাৰ শব্দ পুনৰ আৰম্ভ হয় ।

ঘটনাৰ পিচতে ইম্ফল চহৰত উত্তেজনা বিৰাজ কৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলত অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হয় । দোকান-পোহাৰ আৰু অন্যান্য ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ হৈ পৰে । আছাম ৰাইফলছে দুয়োখন গাঁৱৰ মাজত এটা বাফাৰ জ'ন পৰিচালনা কৰে । দুয়োপক্ষৰ পৰা অধিক হতাহতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰা নাই বিষয়াসকলে আৰু কয় যে গুলীচালনা বন্ধ হোৱাৰ পিছতহে সঠিক ছবিখন নিৰ্ণয় কৰিব পৰা যাব । কিছু কিছু অঞ্চলত দুই এটা বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ বাহিৰে এতিয়ৈ প্ৰায় নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিতৰত ।

কিন্তু তাৰ মাজতে মণিপুৰৰ গৃহ বিভাগে "The Inevitable Split- Documents on State sponsored ethnic cleansing in Manipur, 2023" নামৰ গ্ৰন্থখন বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ।

গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰা জোমি ছাত্ৰ ফেডাৰেচন ইউনিয়নৰ ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক অনুৰোধ জনাইছে আৰু গ্ৰন্থখনৰ অধিক প্ৰকাশত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ।

মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ অনুসূচিত জনজাতি (এছ টি) মৰ্যাদাৰ দাবীৰ প্ৰতিবাদত পাহাৰীয়া জিলাসমূহত ‘জনজাতি সংহতি মাৰ্চ’ ৰ আয়োজন কৰাৰ পিচতে ৰাজ্যখনত জনগোষ্ঠীয় হিংসা সংঘটিত হোৱাৰ পিচত কমেও ১৫০ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে কেইবাশ লোক আহত হৈছে ৷ মেইটেই মণিপুৰৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় ৫৩ শতাংশ আৰু বেছিভাগেই ইম্ফল উপত্যকাত বাস কৰে ।

