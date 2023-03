তেজপুৰ, ২৯ মাৰ্চ : কৰফাঁকি আৰু চৰকাৰী বিভিন্ন সুবিধা গ্ৰহণত যাতে মিছা তথ্য হিতাধিকাৰীসকলে দিব নোৱাৰে সেই দিশত আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেনৰ সংযোগে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে (Adhar PAN linkage) । এই সংযোগৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজহ বিভাগৰ ৩০ মাৰ্চ, ২০২২ তাৰিখে জাৰি কৰা ৭ নম্বৰ নিৰ্দেশনাত উল্লিখিত সময়সীমা ইতিমধ্যে উকলি যোৱাৰ অন্তত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কৰিছে (last date of Adhar PAN linkage) ।

এই সংযোগৰ সময় অসমকে ধৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ দুখন ৰাজ্য আৰু জম্মু-কাশ্মীৰৰ বাবে বৃদ্ধি কৰে । কিন্তু এই সংযোগৰ বাবে ১০০০ টকা মাচুল ধাৰ্য কৰি ইতিমধ্যে কাৰ্যকৰী কৰি থকা হৈছে (fees in Adhar PAN linkage) । এই মাচুলৰ বিষয়টো পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আৰু অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যুৰ', অসমৰ ৰাজ্যিক অধ্যক্ষ নিশান্ত থৰ্ডে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে । এই পত্ৰত মাচুলৰ নামত ধন আদায় বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে সংস্থাটিয়ে (letter to PM to adhar pan link free) ।

সংস্থাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে যদি ভাৰতত এশ শতাংশ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেনৰ সংযোগ নিশ্চিত কৰিব খোজা হৈছে, তেন্তে এই ক্ষেত্ৰত জৰিমনা-মাচুলৰ বিষয়টোৰ বিপৰীতে শৈক্ষিক অনগ্ৰসৰ আৰু আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল জনসাধাৰণক এই ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহী কৰি তোলাটো অধিক প্ৰয়োজন । ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আৰু অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যুৰ'ৰ ৰাজ্যিক সংবাদ বিষয়া মৃন্ময় কুমাৰ নাথৰ জৰিয়তে সংবাদ মাধ্য়মলৈ প্ৰেৰণ কৰা বিজ্ঞপ্তিটোত প্ৰকাশ যে বৰ্তমান অসমৰ অধিকাংশ লোক দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ হোৱাৰ উপৰি চাহ বাগিচা অঞ্চলসমূহত স্বাক্ষৰতাৰ হাৰ বৰ্তমানৰ সময়তো সন্তোষজনক নহয়।

তেনে ক্ষেত্ৰত এইসকল জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰামত ব্ৰতী লোকক তথ্য-প্ৰযুক্তিৰ বাৰ্তাই কিমানখিনি সচেতন কৰিব পাৰে সেই কথাও লক্ষণীয় । একেদৰেই অতি সাধাৰণ লোকে এই প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে কিমান জ্ঞাত অথবা প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিব পাৰিছে সেই কথাও বিবেচনা কৰাটো সময়ৰ আহ্বান বুলি বিবেচনা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক । বিশেষকৈ চাহ বাগিচাত কাম কৰা আৰু অতি সাধাৰণ শ্ৰমজীৱী লোকসকল এই এহেজাৰ টকাৰ জৰিমনা মাচুলৰ দ্বাৰা আধাৰ আৰু পেন কাৰ্ড সংযোগ কৰাক লৈ চিন্তাত ভুগিছে । মাত্ৰ ছয় বা সাত হাজাৰ টকা মাহিলি উপাৰ্জন কৰা এইসকল শ্ৰমিকে মাহটোৰ আয়ৰ পৰা এহেজাৰ টকা পৰিশোধ কৰি এই সংযোগৰ কাম কেনেকৈ কৰিব সেয়া এক চিন্তাৰ বিষয়ত পৰিণত হৈছে ।

ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ সামান্য আয়ত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব । এই নিৰ্দেশনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শ্ৰমিকৰ মাহিলি দৰমহা কৰ্তনৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়াৰো সম্ভাৱনা আছে । সংস্থাই এই মাচুল হেৰাই নিদিলে ইয়াৰ পৰিমাণ অতি সামান্য কৰিবলৈও অনুৰোধ জনাইছে, যাতে অতি সাধাৰণ দুখীয়া লোকেও সেই মাচুলৰ বোজা সহিব পাৰে ।

