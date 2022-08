তেজপুৰ, ২ আগষ্ট : শোণিতপুৰ জিলাৰ পূব প্ৰান্তত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত কলীয়াভোমোৰা দলঙৰ সমান্তৰালভাৱে দ্বিতীয়খন দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম অহা ১৫ আগষ্টত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব (Koliabhomora second bridge construction completed on 15th August) । শোণিতপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে, দলংখনৰ নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ।

মাত্ৰ আনুষংগিক কামসমূহ ১৫ আগষ্টলৈ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব । উল্লেখ্য, এই দলংখন সংযুক্ত হ'ব বৰ্তমান নিৰ্মাণকাৰ্য চলি থকা চাৰিলেনযুক্ত পথেদি জামুগুৰিহাটৰ চকীঘাট দলঙৰ লগত (Koliabhomora second bridge connected with new fourlane highway) । অৱশ্যে উক্ত দলংখনৰ নিৰ্মাণ এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই ।

এইখিনিতে প্ৰণিধানযোগ্য যে ভোমোৰাগুৰি দলংখনৰ এক বিশেষত্ব আছে । এই দলঙৰ নাম কলীয়াভোমোৰা ৰখাৰ কাৰণ হৈছে আহোম ৰাজত্বৰ সময়ত আহোমৰ সেনাপতি কলীয়াভোমোৰা বৰফুকনৰ দ্বাৰা এই কলীয়াভোমোৰা পাহাৰৰ (Army General of Ahom kingdom Koliabhomora) সংযোগীকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰপাৰ সংযোগী কৰিবলৈ এক প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিল ।

আৰু তাৰ আলমতে পৰৱৰ্তী সময়ত অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত 1981 চনত এই কলীয়াভোমোৰাত প্ৰথমখন দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লোৱা লৈছিল । সুদীৰ্ঘ সাত বছৰৰ মূৰত 1987 চনৰ এপ্ৰিল মাহত ৰাইজৰ যাতায়াতৰ বাবে দলংখন মুকলি কৰে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীয়ে (Rajiv Gandhi inaugurated first Koliabhomora bridge over Brahmaputra) ।

১৯৬২ চনৰ চীনা আগ্ৰাসনৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ (1962 China aggression) বুকুৱেদি নগাঁও আৰু উজনি অসমক উত্তৰ অসমৰ লগত সংযোগ কৰিবলৈ সেনাবাহিনী আৰু সুৰক্ষা বিভাগৰ বাবে এইখনেই একমাত্ৰ দলং । বৰ্তমান ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ উত্তৰ পাৰৰ একমাত্ৰ মুখ্য কাৰ্যালয় সেনাৰ (Indian Army North bank head quarter) চতুৰ্থ ক'ৰ বায়ুসেনাৰ ঘাটি তেজপুৰ আৰু মিছামাৰীৰ লগতে ভাৰত-চীন সীমান্তৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম দিশত সংযোগৰ বাবে এই দলংখনৰ বিশেষ ভূমিকা আছে ।

পূৰ্বৰ দলংখন 3.015 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ আৰু বৰ্তমানৰখন তাতকৈ 25 মিটাৰ বেছি দীঘল আৰু বহলকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে এছ পি শিংলা নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ প্ৰজেক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ প্ৰশান্ত সিঙে । এম এছ গেমন আৰু এছ পি শিঙলা দুয়োটা নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ অধীনত নিৰ্মাণ হোৱা এই দলংখন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত সপ্তমখন দলং (7th bridge over Brahmaputra) ।

বৰ্তমানলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হোৱা ধলা-শদিয়া দলংখন (Dhola Sadia Bridge) আটাইতকৈ দীঘল 9.15 কিলোমিটাৰ । আনহাতে, বগীবিল ৰে'ল আৰু পথ সংযোগী দলংৰ দৈৰ্ঘ্য 4.94 কিলোমিটাৰ । যোগীঘোপাৰ নৰনাৰায়ণ সেতু 2.28 কিলোমিটাৰ আৰু শৰাইঘাটৰ ৰে'ল আৰু পথ সংযোগী নতুন দলংখন (Saraighat Bridge) 1.49 কিলোমিটাৰ ।

অৰ্থাৎ কলীয়াভোমোৰা দলং বগীবিলৰ পিছতে 3.40 কিলোমিটাৰ দীঘল । এই দলংখন গেমন ইণ্ডিয়া কনষ্ট্ৰাকচনে কলিয়াবৰৰ পৰা 55 শতাংশ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এছ পি শিঙলা নিৰ্মাণ সংস্থাই 45 শতাংশ তেজপুৰৰ দুলাবাৰীৰ পৰা কলীয়াভোমোৰা পাহাৰ সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 37 (A) লৈ উত্তৰৰ দিশৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰিছে বুলি তেওঁ কয় ।

সম্পূৰ্ণ প্ৰকল্পটোৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য 17.30 কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ নিৰ্মাণ ব্যয় হৈছে মুঠ 588.95 কোটি টকা । উল্লেখ্য, এক বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহত ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে তেজপুৰ ভ্ৰমণৰ (Amit Shah may open 2nd Koliabhomora bridge) সময়ত এই দলংখন উদ্বোধন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

