তেজপুৰ, ২০ জুন : ৰাজ্যত এতিয়া বানৰ বিভীষিকা (Flood in Assam)। কম-বেছি পৰিমাণে বানত আক্ৰান্ত প্ৰায় সকলোকেইখন জিলা । বান-খহনীয়াত মৃত্যু হৈছে বহুকেইজন লোকৰ (Lost lives in flood and erosion)। কিছু কিছু স্থানত পানী কমিবলৈ লৈছে যদিও অধিকাংশই এতিয়াও পানীৰ তলত । বানাক্ৰান্তক উদ্ধাৰৰ কামত নামিছে এছডিআৰএফ, এনডিআৰএফ, আৰক্ষী-প্ৰশানকে ধৰি সেনাবাহিনীও (Rescue operation by army in Assam flood )।

বিশেষকৈ ভাৰতীয় সেনাই এই দুৰ্যোগৰ সময়ত বানত ককবকাই থকা লোকৰ বাবে ত্ৰাণকৰ্তাৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছে । বহু দুৰ্গম তথা যোগাযোগৰ সুবিধা নথকা স্থানত সেনাই উদ্ধাৰকাৰ্যত নামি বহুকেইগৰাকী লোকৰ জীৱন বচাইছে । ভাৰতীয় সেনাৰ গজৰাজ ক'ৰৰ বান উদ্ধৰকাৰী দলে (Armys Gajraj corps flood rescue operation) অসমৰ কেইবাখনো জিলাত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে ।

কেপ্টেইন ৰূপম দাসৰ বানাক্ৰান্তক উদ্ধাৰকাৰ্য

জানিব পৰা মতে, সেনাৰ এটা দলৰ কেপ্টেইন ৰূপম দাসে (Army Captain Rupam Das) নামনি অসমৰ বিজনীত উদ্ধাৰকাৰ্যত নামি পৰিছে । তেওঁ সেনাৰ উদ্ধাৰকাৰী দলৰ সৈতে প্ৰায় শতাধিক লোকক পানীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে । প্ৰাপ্ত তথ্যমতে, ৰূপম দাসে প্ৰথমতে নিজৰ ঘৰৰ সদস্যসকল ঘৰতে পানীত আবদ্ধ হৈ থকাৰ কথা জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ পৰা জানিব পাৰে । লগে লগে তেওঁ উদ্ধাৰ কাৰ্যত নামি পৰে ।

উদ্ধাৰকাৰ্যত নামি তেও ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ লগতে ওচৰ-চুবুৰীয়া বহু লোকক উদ্ধাৰ কৰে । আনহাতে, কামৰূপ গ্ৰামাঞ্চলত এগৰাকী ৪০ বছৰীয়া কৰ্কট ৰোগী তিনিদিন ধৰি ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থকাৰ কথা জানিব পাৰি সেনাৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি গুৱাহাটী চিকিৎসালয় মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে (Rescued cancer patient by Army)।

আনহাতে, বাক্সা জিলাৰ পৰাও কেইবাজনো লোকক উদ্ধাৰ কৰিছে সেনাই । তাৰে ভিতৰত এগৰাকী ৯০ বছৰীয়া লোকো আছে । উল্লেখ্য, সেনাৰ ১৪ টাকৈ দল বৰ্তমান ৰাজ্যখনত বান ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলত উদ্ধাৰ অভিযানত নিয়োজিত হৈ আছে । ইতিমধ্যে সেনাৰ দলকেইটাই মুঠ ৪,৫০০ লোকক (Army rescued 4500 persons) বানৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত কেইবাগৰাকীও শিশু, বৃদ্ধ তথা ৰোগীও আছে ।

