‘বাৰ্মুদা ট্ৰায়েগল’ হৈ পৰিছে নেকি অৰুণাচলৰ দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চল ?

তেজপুৰ, 20 মাৰ্চ: অৰুণাচল প্ৰদেশক নতুন ’বাৰ্মুদা ট্ৰায়েংগল’ আখ্যা পূৰ্বৰ ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ গ্ৰুপ কেপ্টেইন মোহন্টো পাংগিঙৰ(MOHONTO PANGIN) ৷ ইটিভি ভাৰতৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দত্তৰ লগত হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত পূৰ্বৰ বায়ুসেনাৰ অভিজ্ঞ অৱসৰপ্ৰাপ্ত পাইলট গ্ৰুপ কেপ্টেইন পাংগিঙে ‘বাৰ্মুদা ট্ৰায়েংগল’ বুলি অভিহিত কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ওখ পৰ্বত আৰু গভীৰ অৰণ্যক (Bermuda Triangle in Arunachal) ৷

বিগত দুটা দশকত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন এলেকাত যোৱা 16 মাৰ্চলৈকে মুঠ 14 টাকৈ বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু প্ৰায় 50 জনৰো অধিক লোক নিহত হৈছে । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাচিঘাটৰ বাসিন্দা মোহন্টো পাংগিং নামৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰু বায়ুসেনাৰ অত্যাধুনিক যুঁজাৰো বিমান ‘ছুখয়’ ৰাছিয়াৰ পৰা ভাৰতলৈ অনা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তথা ভাৰতৰ প্ৰথমজন ফাইটাৰ পাইলট ।

মুঠ 3500 কিলোমিটাৰ বিমান উৰণৰ অভিজ্ঞতা থকা পাংগিঙে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ উত্থাপন কৰিছে একমাত্ৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত বিমান দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি । বাৰ্মুদা টেকটিছ বা ট্ৰায়েংগলৰ এক চুম্বকীয় শক্তি আছে যাৰ ফলত সেই অঞ্চলেদি কোনো ধৰণৰ উৰা জাহাজ পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে । অৰুণাচল প্ৰদেশতো এনে কিছুমান বিশেষ ঠাই আছে য’ত নিমিষতে বতৰ সলনি হৈ অন্য এক দৃশ্য লৈ পৰিৱৰ্তন হয় (Climate change in Arunachal) ।

1997 চনত টাৱাংৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ নিলগত চিতা হেলিকপ্তাৰ দুর্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ পূৰ্বৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী এন ভি এন সুমৰ লগতে তিনিজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল । ইয়াৰ পাচত 2001 চনত পৱন হন্স হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা হৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডেৰা নাটুং আৰু পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হয় । 2009 চনত বায়ুসেনাৰ মালবাহী জাহাজ মেচুকাত দুর্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ 13 জন লোকৰ মৃত্যু হয় (Army helicopter crash) ।

2011 চনৰ 19 এপ্ৰিলত MI 17 যাত্ৰীবাহী হেলিকপ্টাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা টাৱাং পোৱাৰ পিচতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মুঠ 23 জন যাত্ৰীৰ ভিতৰত 17 জনৰ মৃত্যু হয় । একে মাহতে 29 এপ্ৰিলত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দৰ্জী খাণ্ডুৰ পৱন হন্স হেলিকপ্টাৰ AS350 B-3 দুর্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ খাণ্ডুৰ লগতে পাইলটসহ চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল (Cause of helicopter crash in Arunachal) ।

পাংগিঙে জনাই যে সঘনাই পৰিৱৰ্তিত প্ৰতিকূল বতৰ বাবে এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখা গৈছে আৰু এইসমূহ অঞ্চলত হেলিকপ্টাৰ বা যুঁজাৰো বিমান উৰুৱাবলৈ অভিজ্ঞ পাইলটৰ প্ৰয়োজন আছে ৷ পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বমডিলাৰ পৰা টাৱাং সংগম স্থলত চেলা পাছৰ কাষত বাঙাৰ জঙ্গ নামৰ অঞ্চল উৰণৰ বাবে অতি স্পৰ্শকাতৰ বুলি তেওঁ অভিহিত কৰে ।

তেওঁ লগতে কয় যে বৰ্তমান দুর্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা ভাৰতীয় সেনাৰ চিতা হেলিকপ্তাৰ অতি পুৰণি যাৰবাবে ইয়াক পৰ্যালোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, কিন্ত এই চিতা হেলিকপ্তাৰৰ এটা ভাল গুণ আছে যি অতি উচ্চতাত উৰিবলৈ সক্ষম হয় যিটো MI-17 হেলিকপ্টাৰ বা অন্য হেলিকপ্টাৰৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নহয় । সেইবাবে পাইলটৰ সিদ্ধান্ত লোৱাতো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যে কোনো কাৰণতে ঘন ডাঠ কুঁৱলীৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিব নালাগে (Army chopper crash)।

পূৰ্বতে বায়ুসেনাৰ তেজপুৰ ঘাটিৰ এগৰাকী মুখ্য অপাৰেশ্যন বিষয়া হিচাবে কৰ্মৰত পাংগিঙে কয়, ‘‘অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বতৰৰ লগত কোনো ধৰণৰ মোকাবিলা কৰিব নালাগে । ব্লেক বক্স সংগ্ৰহ কৰি বিমানখনৰ লগতে দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ে জানিব পৰা যায় আৰু লগতে হেলিকপ্টাৰ আৰু যি কোনো সেনাৰ জাহাজত ELT (Energency Locator Transmiter) থাকে বা থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ কিন্তু ই কিমান কাৰ্যক্ষম সেয়া নিশ্চিত কৰিব লাগে ৷’’

আনহাতে সেনাৰ দ্বাৰা দিয়া কোৰ্ট অব ইনকুৱাৰিত ঘটনাৰ সবিশেষ তথ্য পোহৰলৈ আহে কিন্তু এটা দুৰ্ঘটনাৰ পাচত যাতে পুনৰ তেনে ঘটনা নঘটে তাৰ বাবে যাৱতীয় পদক্ষেপ লৈ তদন্ত কৰা প্ৰয়োজন বুলি তেওঁ কয় । অধিক সময়ত এই তদন্তৰ পাচত হেলিকপ্টাৰ সেৱা সংস্থা এভিয়েচন বিভাগৰ দ্বাৰা সঠিকভাৱে বিবেচনা কৰাৰ বিশেষ প্ৰয়োজন আছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

তেওঁ কয় যে 2010 চনৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰেই অৰুণাচল প্ৰদেশত এখন বিমান, হেলিকপ্তাৰ দুর্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় আৰু সেয়া সতৰ্কতাৰ অভাৱ , তাৎক্ষণিকভাৱে সলনি হোৱা বতৰৰ কাৰণ হ’ব পাৰে ৷ পৰিৱৰ্তিত বতৰৰ বাবে এজন পাইলটে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় কিন্তু সেই পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু থাকিব লাগিব ৷

