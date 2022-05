তেজপুৰ, ৩১ মে': তেজপুৰৰ সেনা চিকিৎসালয়ৰ এজোপা বিশেষ কঁঠাল গছ । যিজোপা কঁঠাল গছৰ মিঠা ফলৰ সোৱাদ চিকিৎসালয়ৰ ৰোগী আৰু সেনাৰ চিকিৎসা কৰ্মীসকলে লৈ আহিছে । কিন্তু এই কঁঠাল জোপাৰ সৈতে ভাৰতৰ এক ইতিহাস জড়িত হৈ আছে । যাৰ বাবে এই কঁঠাল জোপাক ইতিহাস বিজড়িত গছ হিচাপে জনা যায় (Historic jackfruit tree in Tezpur)।

জানি আচৰিত হ'ব যে দেশৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ চিতাভস্মত ডাঙৰ দীঘল হৈছে কঁঠাল জোপা (Jackfruit tree grown in the ashes of Jawaharlal Nehru)। আজিৰ দিনটোতে অৰ্থাৎ ১৯৬৪ চনৰ ৩১ মে'ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ চিতাভস্মত সেনাই ৰোপণ কৰিছিল কঁঠাল জোপা (Jackfruit tree planted in the ashes of Jawaharlal Nehru)। তেজপুৰৰ ভাৰতীয় সেনাৰ ১৫৫ নং বেচ হাস্পতালত স্মৃতিস্তম্ভৰ ৰূপত আজিও সংৰক্ষিত হৈ আছে কঁঠাল জোপা ।

তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক কঁঠাল গছজোপা

সেনাই ঐতিহাসিক গছজোপাৰ যথেষ্ট যত্ন লৈ আহিছে (Historic jackfruit tree in Tezpur army hospital)। প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মুখপাত্ৰ লেফ্টনেন্ট কৰ্ণেল অমৰেন্দ্ৰ সিং ৱালীয়াই জনোৱা মতে এই নিৰ্দিষ্ট কঁঠাল জোপা ভাৰতীয় সেনাৰ বাবে এক মূল্যৱান গছ । ১৯৬৪ চনৰ ৩১ মে'ত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ ইচ্ছা অনুসৰি তেওঁৰ চিতাভস্ম তেজপুৰত থকা সেনাৰ ৪ কৰ্পৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ অনা হৈছিল ।

পণ্ডিত নেহৰুৰ মৃত্যু হৈছিল ১৯৬৪ চনৰ ২৭ মে'ত । তিনিদিন পিছতে চিতাভস্ম অনা হৈছিল তেজপুৰলৈ । চিতাভস্মখিনি তেতিয়াৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল এছ.এন. ৱাঞ্চুৰ দ্বাৰা শৰণাৰ্থী থকা বজাৰত অৱস্থিত চিকিৎসালয়ত সমাধিস্থ কৰা হৈছিল । য'ত এজোপা কঁঠাল গছ ৰোপণ কৰা হৈছিল ।

পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া চিকিৎসালয়খন বৰ্তমানৰ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল, এবছৰৰ পিছতে এই গছজোপাও স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল । তেতিয়া কঁঠাল জোপাৰ বয়স আছিল এবছৰ । জানিব পৰা মতে গছজোপা স্থানান্তৰৰ বাবে সেনা বাহিনীৰ লোকে যথেষ্ট যত্ন লৈছিল । গছৰ তলতে এখন ফলক আছে য'ত শিলালিপিত ইয়াৰ ইতিহাস সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে ।

ইফালে দেশৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চিতাভস্মৰ এটা অংশ লাভ কৰা এই চিকিৎসালয়খনে সম্ভৱতঃ উত্তৰ-পূবৰ একমাত্ৰ স্থান আছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত 4-কৰ্পৰ অধীনত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টেঙাত সেনাৰ ৫ম মাউণ্টেন্ত ডিভিজনতো এই ধৰণৰ নেহৰুৰ চিতাভস্মৰে সংৰক্ষিত গছ ৰোপণ কৰা দেখা গৈছে । প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মুখপাত্ৰ ৱালীয়াই কয় যে কেৱল ৰোগীসকলেই এই কঁঠালজোপাৰ ফল খায় এনে নহয়, চিকিৎসালয়ৰ কৰ্মচাৰী আৰু অন্যান্য সেনা কৰ্মীসকলেও প্রত্যেক গ্ৰীষ্মকালতে ইয়াৰ সোৱাদ লয় । তেওঁ লগতে কয় যে এগৰাকী সেনা জোৱানৰ বাবে এই নিৰ্দিষ্ট গছৰ পৰা ফল খোৱাটো এক সৌভাগ্যৰ বিষয় ।

