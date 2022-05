তেজপুৰ,১৩ মে' : মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে ১ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে । কিন্তু এই চৰকাৰখনৰ কিছুমান কৰ্মকাণ্ডই আচৰিত কৰি তুলিছে ৰাইজক । শুনি আচৰিত হ'ব যে প্ৰকল্পৰ ফাইল পৰ্যালোচনাত থাকোতেই কাম আৰম্ভ কৰিলে চৰকাৰে । ৰাইজৰ প্ৰশংসা ল'বলৈ আৰম্ভ কৰা প্ৰকল্প এতিয়া স্থগিত ।

এই ঘটনা শোণিতপুৰ জিলাৰ । কেইমাহমান পূৰ্বে চৰকাৰে তেজপুৰত ভূমি পূজন সম্পূৰ্ণ কৰিছিল এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্পৰ । সেয়া হৈছে তেজপুৰ মিছন চাৰিআলিৰ উৰণীয়া সেঁতু (Tezpur mission Chariali fly over)। নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিবলৈ চৰকাৰে খৰতকীয়াকৈ উৰণীয়া সেঁতুৰ ভূমি পূজন সম্পূৰ্ণ কৰিছিল ।

কিন্তু নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ নহ'ল । বিগত ৯ মাহে স্তব্ধ হৈ থাকিল এই উৰণীয়া সেঁতুৰ নিৰ্মাণৰ কাম । আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ পৰা সেউজ সংকেত আজিও লাভ কৰা নাই অসম চৰকাৰৰ লোকনিৰ্মাণ বিভাগে (Govt is yet to get permission to construct flyover)। তেজপুৰস্থিত প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্টে কৰ্ণেল অমৰেন্দ্ৰ সিং ৱালীয়াই ইটিভি ভাৰতক এই কথা জনায় ।

তেজপুৰস্থিত প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্টে কৰ্ণেল অমৰেন্দ্ৰ সিং ৱালীয়া

ৰহস্যজনকভাৱে প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ সেউজ সংকেত নোপোৱাকৈয়ে অসম চৰকাৰে ভূমি পূজন কৰিছিল উৰণীয়া সেঁতুখনৰ (Bhoomi puja of Tezpur flyover without clearance from Defence)। কেৱল এয়াই নহয় ভূমি পূজনত উপস্থিত আছিল তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস । তেওঁ অতি আগ্ৰহেৰে সংবাদমাধ্যমৰ আগত কৈছিল যে দুই বছৰৰ ভিতৰতে চৰকাৰে এই উৰণীয়া সেঁতুৰ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব ।

কেৱল এয়াই নহয় উৰণীয়া সেঁতু নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত থকা বহু প্ৰকাণ্ড গছ কাটি তহিলং কৰা হৈছিল । চৰকাৰৰ এনে কাৰ্যক এতিয়া গৰিহণা দিছে বহুতে । বহুতে আকৌ চৰকাৰৰ মিথ্যাচাৰক লৈ সমালোচনাও কৰিছে (Government lies about construction of flyover in Tezpur)।

উল্লেখ্য যে তেজপুৰ মিছন চাৰিআলিৰ সমীপত থকা ভাৰতীয় সেনাৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ গজৰাজ ক'ৰ্পছ আৰু সেনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যালয়ে বহু সময়ত উচ্চ অট্টালিকা আৰু ফ্লাই অভাৰৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা নাছিল । কিন্ত প্ৰশ্ন হয় সেনা তথা প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ অনুমতি অবিহনে চৰকাৰে লৰালৰিকৈ কিয় এনে এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে ?

ইফালে উত্তৰ অসমৰ একমাত্ৰ অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথটো হৈছে ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ । বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা ধেমাজিৰ জোনাইলৈ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাচিঘাটলৈ সংযোগ স্থাপন কৰা এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ । ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ বাবে সদায় প্ৰয়োজনীয় এই পথটোৰ যান-জঁটে বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে । যাৰবাবে বহু লোকে মিছন চাৰিআলিত উৰণীয়া সেঁতুৰ দাবী জনাই আহিছে ।

ভূমিপূজনৰ সময়ত সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে কৈছিল যে মুঠ ৩.২ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এই উৰণীয়া সেতুৰ বাবে আৱণ্টন হোৱা ধন ৰাশি প্ৰায় ৩১৫ কোটি টকা । বিগত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত আৰম্ভ কৰিবলগীয়া এই উৰণীয়া সেঁতুৰ কাম নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনাৰ বাবে স্থগিত হৈ আছিল । আনহাতে ভাৰতীয় সেনাৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় চতুৰ্থ ক'ৰৰ কাৰ্যালয় এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত হোৱাৰ বাবে কিছু পলম হৈ আছিল । ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত বহুবাৰ আলোচনাৰ পাছত আজিও এই ফাইল প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়তে বিবেচনাৰ বাবে পৰি আছে ।

