তেজপুৰ,২৬ এপ্ৰিল: থলুৱা শিপিনীসকলৰ অৰ্থনীতি সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহ জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ ৷ সোমবাৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমৰ গামোচা ঐতিহ্য (সুৰক্ষা) বিধেয়ক ২০২৩ ৰ খচৰা দাখিল কৰে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বৌদ্ধিক সম্পত্তি পৰিচালনা কোষে (Gamocha Heritage Protection Bill 2023) ৷

খচৰা দাখিল বৈঠকখনত অংশগ্ৰহণ কৰে হস্ততাঁত বস্ত্ৰ বিভাগৰ মন্ত্ৰী উৰ্খাও ব্ৰহ্মই (Minister Urkhao Gwra Brahma) ৷ উক্ত খচৰা বিধেয়কখন UGC য়ে হাতত লোৱা "Reviving cultural artefact Gamosa through Intellectual Property management in Assam and innovative supply chain” শীৰ্ষক প্ৰকল্পৰ ফলাফল ৷

উক্ত প্ৰকল্প "Trans-disciplinary Research for India’s Developing Economy" আঁচনিৰ অন্তৰ্গত ৷ বিধেয়কখনৰ উদ্দেশ্য হৈছে সংসদৰ জৰিয়তে এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন প্ৰণয়ন কৰি গামোচাৰ গৰিমা অক্ষুণ্ণ ৰাখি শিপিনীসকলক আৰ্থিক আৰু বৌদ্ধিক সম্পত্তিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰা ৷ বুধবাৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটোত প্ৰকল্প সমন্বয়ক ড৽ মৃদুল দত্তই প্ৰকল্পটোৰ চাৰিখন ক্ষেত্ৰৰ কথা উল্লেখ কৰে (Gamocha Heritage Protection Bill 2023) ৷ ইয়াৰ ভিতৰত গামোচা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰম্পৰাগত জ্ঞান আৰু পৰম্পৰাগত সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিৰ নথিপত্ৰৰ খতিয়ান দাঙি ধৰা অন্যতম ৷

তদুপৰি গোঁসাই কাপোৰ, থাপনা কাপোৰ, বিহুৱান, দৰাবৰণৰ কাপোৰ, টিয়নি আদিৰ ব্যৱহাৰ আৰু স্বকীয়তাকো সামৰা হৈছে প্ৰকল্পটোৰ অধীনত (Handloom of Assam) ৷ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত বৈঠকত মন্ত্ৰী উৰ্খাও ব্ৰহ্মৰ লগতে উপস্থিত থাকে হস্ততাঁত, বস্ত্ৰ আৰু ৰেচম বিভাগৰ সচিব দিলীপ কুমাৰ বৰা, বিভাগটোৰ সঞ্চালক পি. কে. মহন্ত, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক ড° বীৰেণ দাস, তেজপুৰ আইন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা ড° স্মিতা বৰুৱা ডেকাৰ লগতে বহুকেইগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়াকে ৷

