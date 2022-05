তেজপুৰ, 17 মে’: শোণিতপুৰ জিলাৰ বান পৰিস্থিতিয়ে ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Flood situation become critical in Tezpur)। যোৱা দুদিন ধৰি তেজপুৰৰ ডিপোতা নদীৰ বাঢ়নী পানীৰ ফলত বাঁহবাৰী পঞ্চায়তৰ কেবাখনো গাঁও বৰ্তমান জলমগ্ন হৈ পৰিছে (Tezpur effected by Diputa river floods) ৷ আনকি এই বাঢ়নী পানীয়ে ছিগি লৈ যায় পঞ্চায়তটোৰ অধীনত থকা এটা পথৰ কিছু অংশ ।

বিহগুৰি, বেচেৰীয়া, গণক চুবুৰী, পিঠাখোৱা, মোৱামাৰীকে ধৰি বিস্তৃত অঞ্চল এতিয়া পানীৰ তলত বুৰ গৈছে (Flood situation grim in Sonitpur) । খাদ্য সামগ্ৰীৰ নাটনিৰ লগতে পশুধনৰো খাদ্যৰ সংকটতে দেখা দিছে । আনকি গাঁওবাসীয়ে কলৰ ভূৰ সাজি খাদ্য সামগ্ৰী আৰু খোৱা পানী কঢ়িওৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

উল্লেখ্য যে, বছৰৰ এই প্ৰথমটো বানৰ কৱলত পৰিছে শোণিতপুৰ (Flood in Assam 2022) জিলাৰ 4 টা ৰাজহ চক্ৰ ৷ চাৰিদুৱাৰ, ঢেকীয়াজুলি, তেজপুৰ আৰু ঠেলামৰাত মুঠ 6371 টা পৰিয়ালৰ 2352 জন পুৰুষ 1924 গৰাকী মহিলা আৰু 2352 টা শিশু ৷ লগতে 370.00 হেক্তৰ কৃষি ভূমিও প্লাবিত হৈছে ৷ এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে ৷

তেজপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত মুঠ 8 খন গাঁও সম্পূৰ্ণ জলমগ্ন হোৱাৰ লগতে 1029 টা পৰিয়ালে পানীৰ লগত সহবাস কৰিব লগীয়া হৈছে । আনহাতে, জৰাশৰ নৈৰ পানীয়ে ইতিমধ্যে বালিপৰাৰ এখন দলং উটুৱাই নিছে ৷ আনকি জৰাশৰ নৈ আৰু ডিপোতা নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথ অতিক্ৰম কৰাৰ লগতে 15 খন গাঁও জলমগ্ন হোৱাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ’ব লগাত পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ ।

ইফালে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি, অহা 20 মে’লৈকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰত প্ৰৱল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আনহাতে, শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ গণেশঘাটত বিপদসীমাৰ সৰ্বোচ্চ স্তৰ 65.23 চেণ্টিমিটাৰৰ বিপৰীতে বৰ্তমান 63.70 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে ৷

জীয়া ভৰলী নদীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথৰ সংযোগত বিপদসীমাৰ সৰ্বোচ্চ স্তৰ 73.50 চেণ্টিমিটাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে বৰ্তমান 71.68 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে ৷ আনহাতে, ডিপোতা নদী বিপদসীমাৰ সৰ্বোচ্চ স্তৰ 65.41 চেণ্টিমিটাৰৰ বিপৰীতে বৰ্তমান 63.16 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰেৰে বৈছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ গহপুৰৰ লোহিত মুখত বিপদসীমাৰ সৰ্বোচ্চ স্তৰ 78.78 চেণ্টিমিটাৰৰ বিুপৰীতে বৰ্তমান 78.34 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰেৰে বৈছে ।

বিগত 24 ঘণ্টাত তেজপুৰত বৰষুণৰ পৰিমাণ 47.90 মিলি মিটাৰ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে বুলি জল সম্পদ বিভাগৰ জাননীত প্ৰকাশ কৰিছে ।

