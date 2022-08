তেজপুৰ, ৯ আগষ্ট : ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ তেজপুৰ বায়ু সেনা বাহিনীৰ শালনিবাৰী শাখাৰ সহযোগত তেজপুৰত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিত্তীয় সাক্ষৰতা শিবিৰ । বেংকৰ বিভিন্ন শিতানৰ বিষয়াসকলে ছাত্র-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ব্যাপক সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে এই শিবিৰৰ আয়োজন কৰে (Financial Literacy Camp at Tezpur in association with SBI)। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বেংকৰ আঁচনি আৰু ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে সজাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হয় ।

তেজপুৰত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত বিত্তীয় সাক্ষৰতা শিবিৰ

অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ বায়ুসেনা শাখাৰ পৰিচালক চন্দন কুমাৰ বৰাই অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে অন্যান্য কৰ্মচাৰীসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে । বেংকৰ PMSBY আৰু PMJJBY যোজনাৰ আধাৰত বেংক আঁচনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় এই শিবিৰত । তেজপুৰ হেম বৰুৱা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অনলাইন লেন দেন আদিৰ বিষয়ে জ্ঞান দিয়া হয় ।

লগতে সকলোকে বেংকত একাউন্ট খোলাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু নতুনকৈ একাউণ্ট খুলিবলৈ শাখা পৰিচালক বৰাই আহ্বান জনায় ।

