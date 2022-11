তেজপুৰ ,২৩ নৱেম্বৰ: শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপাৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত নগাপথাৰ গাঁৱত অসম কৃষি বাণিজ্য আৰু গ্ৰাম্য ৰূপান্তৰকৰণ প্ৰকল্প (APART) ৰ উদ্যোগত আৰু চিএছএছ-কৃষি প্ৰযুক্তি ব্যৱস্থাপনা সংস্থা (এ টি এম) শোণিতপুৰৰ সহযোগত আজি ধানৰ বিভিন্ন জাতৰ সমাহাৰৰ পথাৰ দিৱস(Field day) পালন কৰা হয় । কৃষক আলবাৰ্ট বৰদাৰ ২ বিঘা মাটিত পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰা এই খেতি কৃষকসকলৰ মাজত প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয়(Field Day and Paddy Evaluation of Sonitpur District Agriculture Department) ।

Field Day and Paddy Evaluation: কৃষকৰ পথাৰত কৃষি বিভাগৰ পথাৰ দিৱস আৰু ধানৰ মূল্যাংকন

পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰা দহ প্ৰকাৰৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ধান হৈছে ক্ৰমে কোমল ধান, বাহাদুৰ উপ-1, কুনকুনি জহা, আইজুং বিন্ধন 11, ৰঞ্জিত উপ-1, শোগ জহা, বকুল বৰা, চাভা 127, হোৱাইট আইজং ধান । সহকাৰী খণ্ড প্ৰযুক্তি প্ৰৱন্ধক (এ.টি.এম.) হিৰঞ্জিত পেগুৱে আঁত ধৰা অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰি IRRI শোণিতপুৰৰ ৰিচাৰ্চ টেকনিচিয়ান পংকজ বৰুৱাই 'ৰাইচ ভেৰাইটিকেল কেফেটেৰিয়া'য়ে নতুন প্ৰকাৰৰ বৈজ্ঞানিক মূল্যাঙ্কন আৰু বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰে বুলি মন্তব্য কৰে । লগতে এই ধাৰণাটোৰ জৰিয়তে কৃষক আৰু অংশীদাৰসকলে তেওঁলোকৰ ভূমিত বিকাশৰ বাবে উপযুক্ত হিচাপে চিনাক্ত কৰা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰকাৰৰ ধানৰ তুলনা আৰু বাছনি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে ।

অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি শোণিতপুৰৰ জিলা কৃষি বিষয়া পংকজ শইকীয়াই কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ স্থানীয় পৰিৱেশৰ লগত খাপ খোৱাকৈ ধানৰ প্ৰকাৰ বাছনি কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি , অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলৰ পছন্দ অনুসৰি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ধানৰ কেফেটেৰিয়া স্থাপনেৰে কৃষিকাৰ্য কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মহকুমা কৃষি বিষয়া (উদ্যান শস্য ) প্ৰাঞ্জল শৰ্মাই বিভিন্ন জাতৰ ধানৰ মূল্যাঙ্কন প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত বক্তব্য আগবঢ়ায় ।

অনুষ্ঠানত কৃষকসকলক উৎপাদিত ধান কম মূল্যত দালালক বিক্ৰী নকৰি চৰকাৰী সংস্থাক প্ৰতি কুইণ্টলত ২০৪০ টকাত বিক্ৰী কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াই কৃষি বিষয়া পংকজ শইকীয়াই । অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে APART ৰ বিষয়া স্যমন্ত বৰা, মিডিয়া বিশেষজ্ঞ বিতোপন শইকীয়াৰ লগতে ৪০ গৰাকীৰো অধিক কৃষক ।

