তেজপুৰ ১২ এপ্রিল: কৃষি প্ৰযুক্তি ব্যৱস্থাপনা সংস্থাৰ (Agricultural Technology Management Agency) সৌজন্যত আৰু শোণিতপুৰ জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত তেজপুৰৰ হেম বৰুৱা প্ৰাংগনত আয়োজিত কৃষক মেলা ২০২৩ৰ বুধবাৰে সামৰণি পৰে (Farmers Fair in Tezpur)। জিলা কৃষি বিষয়া পংকজ কুমাৰ শইকীয়াই সঞ্চালনা কৰা আৰু জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া কৰবী শইকীয়া কৰণ মুখ্য অতিথি হিচাবে উপস্থিত থকা কৃষকৰ মুকলি সভাখনত জিলাখনৰ ২২ জনকৈ কৃষকক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় (Felicitation to farmers at Tezpur) ।

এই কৃষক মেলাৰ প্ৰদৰ্শনীস্থলীত প্ৰদৰ্শন কৰা তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীসমূহ পৰা বিচাৰকে বাচি উলিওৱা বিহগুৰী কৃষি উন্নয়ন চক্রৰ মন্টু নাথক ঘেঁহুৰ বাবে, চিলাবন্ধা কৃষি উন্নয়ন চক্রৰ আদৰ্শ কৃষক শৰৎ বৰুৱাক ষ্ট্ৰ'বেৰী আৰু ক'লা জিকাৰ বাবে, চাৰিদুৱাৰ কৃষি উন্নয়ন চক্রৰ আদৰ্শ কৃষক জিতেন কুজুৰক ভোট জলকীয়া, কেপচিকামৰ বাবে প্ৰদান কৰা হয় সন্মান । ইয়াৰ উপৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকর্ষণ কৰা ২১ কেজি ওজনৰ ৰঙালাওৰ বাবে কৃষি ডিপোটা কৃষি উন্নয়ন চক্রৰ শ্বেখ মুদ্দাচিৰ আলমক আৰু বিহগুৰী কৃষি উন্নয়ন চক্রৰ জয়মতী কৃষক উৎপাদক কোম্পানীক, ক'লা চাউলৰ বাবে ডিপোটা কৃষি উন্নয়ন চক্রৰ জামিনি কলিতাকে আদি কৰি ৭ জনক অন্যান্য সামগ্ৰীৰ বাবে প্ৰদান কৰা হয় জিলা কৃষি বিষয়াৰ বিশেষ সন্মান ।

কৃষি প্ৰযুক্তি ব্যৱস্থাপনা সংস্থাৰ কৃষক মেলাৰ সামৰণি

আনহাতে, খেতিত ৰাসায়নিক কীটনাশক ব্যৱহাৰত ল'বলগীয়া সতৰ্কতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলাখনৰ কীটনাশক বিক্ৰেতা আৰু কৃষকসকলৰ মাজত এক প্ৰশিক্ষণ আৰু মতবিনিময় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । কৃষক মেলাৰ এই সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া কৰবী শইকীয়া কৰণ, জিলা কৃষি বিষয়া পংকজ শইকীয়া, যুটীয়া কৃষি বিষয়া (উত্তৰ সংমণ্ডল) পবিত্ৰ শৰ্মা, অৱসৰপ্রাপ্ত যুটীয়া কৃষি বিষয়া হৰেশ্বৰ দাস, প্ৰকাশ চন্দ্ৰ বৰা, যোৰহাট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কণিষ্ঠ সম্প্ৰসাৰণ বিশেষজ্ঞ আৰিফা মমতাজ, বিশ্বনাথৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত কৃষি বিষয়া দিব্যজ্যোতি ফুকন, কৃষি বিভাগৰ অন্যান্য বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি ।

এই কৃষক মেলাত ৰঙাপৰা কৃষক উৎপাদক কোম্পানীৰ ক'লা চাউল, পাঁচনৈ কৃষক উৎপাদক কোম্পানীৰ খাতি সৰিয়হৰ তেল, আদৰ্শ কৃষক জিতেন কুজুৰৰ ভোট জলকীয়া, থলুৱা আচাৰ, পিঠা, লাড়ু ইত্যাদিৰ বিপণি ,মধুৰ ফুড প্ৰডাক্ট, সাধনা ফুড প্ৰডাক্ট আৰু দিপালী ফুড প্ৰডাক্টৰ বিপণিয়ে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ জৰিয়তে যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছে ।

