তেজপুৰ, ৪ এপ্ৰিল : কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশত ১০০ খন সৈনিক স্কুল স্থাপন কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে(New Sainik Schools set up in North-East) ৷ ইয়াৰে ভিতৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত নতুনকৈ ১৮ খন সৈনিক স্কুল স্থাপন আৰু গৃহীত হোৱাৰ কথা সোমবাৰে ৰাজ্যসভাত সদৰী কৰে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী অজয় ভাটে(Union minister of state for defence Ajay Bhatt) ।

ৰাজ্যসভাত অসমৰ সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিতভাৱে দাখিল কৰি এই কথা উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী অজয় ভাটে ৷ চৰকাৰে এই স্কুলসমূহ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ (Class vii) পৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু দিনৰ ভাগত চলিবলগীয়া আবাসীক স্কুল সমূহ এফিলেচন আৰু নিৰ্ধাৰিত বৰ্ড আৰু সৈনিক স্কুল সমাজৰ দ্বাৰা চলিব ।

উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত নতুনকৈ ১৮ খন সৈনিক স্কুলৰ অনুমোদন গৃহীত

তেওঁ কয় যে, সকলোধৰণৰ শৈক্ষিক কেৰিকুলাম, এন চি চি পাঠ্যক্ৰমকে ধৰি মূল্যৰ ভিত্তিত শিক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব । এই স্কুলসমূহ এন জি অ,/ব্যক্তিগত/ৰাজ্য চৰকাৰৰ তাৎপৰতাত চলিব যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বছৰেকীয়া মাচুল ৫০% শতাংশ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত অৰ্থাৎ বছৰি ৪০,০০০ হাজাৰ টকা আৰু উৰ্দ্ধতম শ্ৰেণীৰ বাবে পুনৰ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত ৫০ শতাংশ শ্ৰেণীত উপস্থিত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৫০ গৰাকীক এই মাচুল বিদ্যালয়ৰ অনুমোদন সাপেক্ষে প্ৰদান কৰা হ'ব ৷

এই সকলোবোৰৰ ভিতৰত অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ বাবে গৃহীত হোৱা Provisionally allotted quota of New Sainik School(s) হৈছে ১৮ খন ৷ তাৰ ভিতৰত অসমত ৪ খন, অৰুণাচল প্ৰদেশত ৩ খন, মণিপুৰত ২ খন, মেঘালয়ৰ বাবে ২ খন, মিজোৰামৰ বাবে ২ খন, নাগালেণ্ডত ২ খন, ত্ৰিপুৰাত ২ খন আৰু চিক্কিমত এখন নতুন সৈনিক স্কুল গৃহীত হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

