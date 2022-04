আমগুৰি, ১৮ এপ্ৰিল : গহপুৰৰ কাৰিবিল ঘটনাৰ সৈতে জড়িত অভিযুক্ত চালক অভিজিৎ গগৈৰ আমগুৰি আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ (Driver involved in Gohpur Road accident surrendered)। বাহন চলোৱাৰ সময়ত চালকজনে সুৰাপান কৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চালকজনে সোমবাৰে আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে ৷ অভিযুক্ত অভিজিৎ গগৈৰ ঘৰ আমগুৰি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আমগুৰি নগৰৰ ৬ নং ৱাৰ্ডত । কৰ্মসূত্ৰে হেলেমত বিগত ১১ বছৰ ধৰি ব্যৱসায় কৰি আহিছিল অভিজিতে । ইফালে দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত স্পষ্টীকৰণ দিয়ে অভিজিতে ।

গহপুৰ বাহন দুৰ্ঘটনাৰ সৈতে জড়িত চালকৰ আত্মসমৰ্পণ

উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে নিশা প্ৰায় ১২.৪৫ বজাত গহপুৰৰ টকৌবাৰীত সংঘটিত হোৱা ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা নিহত হৈছিল ৫ বিহুৱা-বিহুৱতীৰ (Road accident at Gohpur) ৷ শনিবাৰে নিশা গহপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত হুঁচৰি গাই AS 25 DC 7418 নম্বৰৰ এখন বলেৰ পিকআপ গাড়ীত প্ৰায় ২০ জনীয়া এটা বিহুৱা দল ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ সময়তে বাহনখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ৷ যাৰ ফলত তিনিগৰাকী যুৱতীসহ দুজন যুৱকৰ থিতাতে মৃত্যু হয় ৷

মৃত যুৱতীকেইগৰাকী ক্ৰমে ৰাধিকা দৈমাৰী, বুদ্ধিমতি বড়ো, বৰ্ণালী বড়ো (Five persons of a Bihu team died in a road accident) ৷ ইফালে, মৃত যুৱক কেইজন হৈছে ক্ৰমে সঞ্জয় বসুমতাৰী আৰু কলিমন বসুমতাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইফালে এই দুৰ্ঘটনাত আহত হয় ক্ৰমে 6 জনকৈ লোক ৷

উল্লেখ্য যে, মৃত আৰু আহত আটাইকেইজন উত্তৰ কাৰিবিল আৰু পুৰণি গেৰেজ গাঁৱৰ নিবাসী ৷ আনহাতে, মৃত আটাইকেইজন একেটি পৰিয়ালৰ সদস্য-সদস্যা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইফালে, গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰাই মৃত লোক কেইজনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কৰা ব্যৱস্থা কৰোৱাৰ লগতে মৃতকৰ পৰিয়াললৈ ইতিমধ্যে চৰকাৰে ২ লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্যৰ ঘোষণা কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক : Road accident at Gohpur : মৃতকৰ পৰিয়াললৈ অসম চৰকাৰৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য ঘোষণা