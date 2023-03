তেজপুৰৰ ক'লীয়া গোঁসাই থানত দৌল উৎসৱ উদযাপন

তেজপুৰ, ৭ মাৰ্চ : ৰঙৰ উৎসৱ দৌল বা ফাকুৱা এক বসন্ত উৎসৱ (Holi celebrated in Assam) । অসমৰ প্ৰত্যেক মঠ মন্দিৰ, থান, সত্ৰ, নামঘৰত সাধাৰণতে আজিৰ দিনটোত এই দৌল উৎসৱ উদযাপন কৰা দেখা যায় । ফাগুণ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত এই দৌল উৎসৱ পালন কৰা হয় (Doul Utsav celebrated in Assam) । শোণিতপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত মঙলবাৰে এই ৰঙৰ উৎসৱ উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে (Doul Utsav celebrated at tezpur) ।

তেজপুৰ চহৰৰ সমীপতে কলীয়া গোঁসাই থানত দৌল উৎসৱৰ প্ৰথমদিনাই ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ২৫ খন পতাকা উত্তোলনেৰে এই দৌল উৎসৱৰ আৰম্ভণি কৰে (Doul Utsav at Kolia Gosai Than Tezpur) । উল্লেখ্য, মঙলবাৰৰ পৰা শ্ৰীশ্ৰী কলীয়া গোঁসাই থানৰ ২৯ সংখ্যক দৌল উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে ২৫ জন নামঘৰীয়াই একেলগে ২৫ খন পতাকা উত্তোলন কৰি ৫ দিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে ।

মঙলবাৰে গোঁসাইৰ মূৰত ফাকু ৰং সানি, বুধবাৰে থানৰ গোঁসাইৰ মূৰ্তি লৈ স্থানীয়ভাৱে ৰাইজে শোভাযাত্ৰা কৰি এই ৰঙৰ উৎসৱ উদযাপন কৰিব । লগতে মঙলবাৰৰ পৰা পাঁচদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হোৱা মেলাৰ দ্বাৰ উন্মোচন কৰে তেজপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ জ্যোতিকমল হাজৰিকাই । তাৰ পিছতে হোলী গীতেৰে মুখৰিত হৈ পৰে শ্ৰীশ্ৰী কলীয়া গোঁসাই থান । আনহাতে, পশ্চিমবংগত হোলীৰ এদিন পূৰ্বে দোলা যাত্ৰা বা দ’ল উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় ।

আজিৰ দিনটোত মহিলাসকলে ৰঙা পাৰিৰ পৰম্পৰাগত বগা শাৰী পিন্ধে আৰু শংখৰ খোলা বজাই ৰাধা-কৃষ্ণক উপাসনা কৰে আৰু প্ৰভাত-ফেৰী (পুৱাৰ শোভাযাত্ৰা) আয়োজন কৰে । ইয়াত গজে-বাজেৰ সৈতে কীৰ্তন আৰু গান গোৱা হয় । দ’ল শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে চুইং । ৰাধা আৰু কৃষ্ণৰ মূৰ্তি দোলনাত ৰাখি মহিলাসকলে ভক্তিমূলক গীত গায় আৰু তেওঁলোকক উপাসনা কৰে ।

এই দিনটোত হোলী কবিৰ আৰু ৰঙেৰে খেলা হয় । এই দৌলযাত্ৰাত চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ দ্বাৰা ৰচিত কৃষ্ণ-ভক্তি সংগীতৰ প্ৰাচুৰ্য আছে । প্ৰাচীনকালত এই উপলক্ষে জমিদাৰসকলৰ হাউলীবোৰ সাধাৰণ মানুহৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছিল । সেই হাউলীবোৰত ৰাধা আৰু কৃষ্ণৰ মন্দিৰত উপাসনা আৰু ভোজ আছিল । কিন্তু সময়ৰ লগে লগে এই পৰম্পৰা সলনি হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :Local Holiday in Kamrup Metro: ৮ মাৰ্চত কামৰূপ (মহানগৰ) জিলাত স্থানীয় বন্ধ