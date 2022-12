DGP ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তৰ সংবাদমেল

তেজপুৰ, ২০ ডিচেম্বৰ : উদণ্ড বাইকাৰ্ছ সাৱধান হওক । নহ'লে আৰক্ষীৰ লাঠিৰ কোব পৰিব চালকৰ পিঠিত । জৰিমনা ভৰিব লাগিব তীব্ৰ বেগত বাহন চলোৱা লোকে । উদণ্ড বাইকাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব বুলি তেজপুৰত সকীয়নি দিলে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই (DGP Bhaskarjyoti Mahanta tough warning to bikers) । লগতে তেওঁৰ সাৱধানবাণী, বনভোজৰ আনন্দ লওক কিন্তু সুৰাপায়ী চালক লৈ নাযাব । অন্যথা বনভোজৰ সলনি ৰঙাঘৰৰ ভাত খাব লাগিব । তাৰ বাবে জগৰীয়া হ'ব বনভোজ আয়োজক সমিতি ।

ৰাজ্যত বৃদ্ধি পোৱা দুৰ্ঘটনা আৰু উদণ্ড বাইকাৰ্ছৰ তাণ্ডৱ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে ডিজিপি ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই (Assam police strict against drink and drive) । উল্লেখ্য, ৰাজ্যখনত অধিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত আঠখন জিলাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে শোণিতপুৰ জিলা । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে মঙলবাৰে তেজপুৰত উপস্থিত হৈ শোণিতপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল (DGP Bhaskarjyoti Mahanta at Tezpur) অনুষ্ঠিত কৰে ।

সংবাদমেলত আৰক্ষী সঞ্চালকগৰাকীয়ে কয় যে চলিত বৰ্ষত এতিয়ালৈকে ৬,৩০৮ টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ইয়াৰে ১০ হাজাৰৰো অধিক লোকে মৃত্যুবৰণ কৰিছে । আনহাতে, ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম্য ৰোধৰ বিশেষ ব্যৱস্থা ল'বলৈও নিৰ্দেশ দিছে ডিজিপিগৰাকীয়ে । ইয়াৰ পূৰ্বে শোণিতপুৰ জিলা উপায়ুক্তৰ লগত এক বৈঠকত মিলিত হয় আৰক্ষী সঞ্চালকগৰাকী (Assam police DGP meeting with Sonitpur DC) । তেওঁ কয় যে অসমত ২০২২ চনত মুঠ ৭,৩৭০ টা দুর্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বিপৰীতে চলিত বৰ্ষত ৬,৩০৮ টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ।

আনহাতে, ২০২১ চনত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুৰ সংখ্যা ৩,০৯১ টাৰ বিপৰীতে চলিত বৰ্ষত বৰ্তমানলৈকে বিভিন্ন পথ দুৰ্ঘটনাত ২,৮৯১ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । এই সংখ্যা তুলনামূলকভাৱে বিগত সময়ছোৱাতকৈ কিছু কম যদিও এই সংখ্যাও তুলনামূলকভাৱে যথেষ্ট পৰিমাণে বেছি বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । উল্লেখ্য, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ আঠখন জিলা শীর্ষত আছে । তাৰে ভিতৰত শোণিতপুৰ জিলাও এখন ।

শোণিতপুৰ জিলাত ২০২১ চনত ৩৩৯ টা দুর্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বিপৰীতে মৃত্যুৰ সংখ্যা ১১৯ জন আৰু চলিত বৰ্ষত ১৪২ জনৰ মৃত্যু হৈছে । আনহাতে, কেৱল তেজপুৰ সদৰ থানাৰ এলেকাতে এই বছৰ ১৬৪ টা দুর্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বিপৰীতে ৯১ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । আৰক্ষী সঞ্চালকগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে দুৰ্ঘটনাৰ পৰিমাণ কমাবলৈ আৰক্ষীয়ে আগন্তুক উৎসৱসমূহ আৰু মাঘৰ বিহুলৈকে কঠোৰ হ'ব ।

আনহাতে, বিশেষকৈ মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাষত আৰক্ষী উপস্থিত হ'ব আৰু তেওঁ আশাবাদী যে মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰসকলে বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে গ্ৰহণ কৰিব ।

