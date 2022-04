তেজপুৰ, ১৩ এপ্ৰিল : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ জলপানি পৰীক্ষাত (Chief Minister's Special Scholarship Examination) উত্তীৰ্ণ হোৱা ২০১৯ বৰ্ষৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ ৩,০৭০ গৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বুধবাৰে তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সভাকক্ষত আনুষ্ঠানিকভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় । তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বিৰাজ ৰাভা আৰু শোণিতপুৰৰ উপায়ুক্ত দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰই শিক্ষাৰ্থীসকলক সম্বৰ্ধনা জনায় (Felicitation of students who have passed CMSS exam)।

শোণিতপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ জলপানি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা

শোণিতপুৰ জিলা সংমণ্ডলৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক প্ৰভাত দাসে চৰকাৰৰ এই আঁচনি সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰাৰ পাছত শোণিতপুৰৰ উপায়ুক্ত দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰই ভাষণ প্ৰদান কৰি ১৫৪ বছৰীয়া ঐতিহ্যৰে মহীয়ান বিদ্যালয়খনত অধ্যয়ন কৰা অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ পুৰোধা ব্যক্তি সকলক স্মৰণ কৰে । অনুষ্ঠানটিত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশ গ্ৰহণ কৰা তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বিৰাজ ৰাভাই তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক ইতিমধ্যে আদৰ্শ বিদ্যালয় হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পিছত হেৰিটেজ বিদ্যালয় হিচাপেও গঢ়ি তোলাৰ কথা ভবা হৈছে বুলি কৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ সুনাম অৰ্জন কৰিব পৰা বহু দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।

বিধায়ক আৰু উপায়ুক্ত গৰাকীৰ লগতে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত দ্যোতিভা বৰা আৰু শিক্ষা বিষয়া প্ৰভাত দাসে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৩,০৭০ গৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজৰ ১০ গৰাকীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ জলপানি পৰীক্ষাৰ চেক আৰু ম্যাদি জমাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰে (Cheque distribute to students who have passed CMSS exam)।

শোণিতপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ জলপানি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা

উল্লেখ্য যে, এই অনুষ্ঠানত তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস, তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী কন্যা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ গাৰ্গি কলিতা, হিমাশ্ৰী বৰা, বেংগলী কন্যা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সুনন্দা সাহা, গান্ধী আশ্ৰম মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ নিকিতা ৰয়, গান্ধী আশ্ৰম প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ৰিয়া শৰ্মা, চিলভাৰ জুবিলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ অনিশা দেৱী, দণ্ডিনাথ স্মৃতি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ঋতুপম শইকীয়া, কাৰমেম'ৰিয়েল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ মোহিত দে' আৰু চৰ অঞ্চলৰ বিদ্যালয় পশ্চিম লাঠিমাৰী চৰ বিদ্যালয়ৰ শ্বানুৰ আখতাৰক আনুষ্ঠানিকভাৱে চেক প্ৰদান কৰাৰ পাছত বাকী শিক্ষাৰ্থীসকলক কাৰ্যালয়ৰ পৰা চেক প্ৰেৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি কৰ্তৃপক্ষই জনায় ।

লগতে পঢ়ক :2024 ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কোকৰাঝাৰত নিজাববীয়া প্ৰাৰ্থী দিব ইউপিপিএলে