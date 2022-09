তেজপুৰ,২০ ছেপ্টেম্বৰ: "চাকৰি প্ৰদানৰ নামত বজাৰ তথা উৎকোচ লোৱাৰ সমগ্ৰ বিষয়টো সংবাদ মাধ্যমৰহে সৃষ্টি ৷”- তেজপুৰত সংবাদ মাধ্যমক দোষাৰোপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ(Allegation of corruption in recruitment) ৷ সদ্য ঘোষিত অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত বহু যোগ্য দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সন্তানে উত্তীৰ্ণ হৈ চাকৰি পোৱা উদাহৰণ দাঙি ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াই ।

তেঁও কয় যে বৰ্তমান সময়ত অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা যোগ্য দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সন্তানে সংবাদ মাধ্যমকহে মাতি আছে(Assam Police Recruitment 2022) ৷ তেওঁলোক কিদৰে চলিছে সেয়া চাই যাবলৈ মতা বুলি উল্লেখ কৰি তেনে পৰিয়ালৰ সন্তানে চাকৰিৰ নামত ক'ৰ পৰা টকা দিব বুলি সাংবাদিকক প্ৰশ্ন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড° শৰ্মাই । গতিকে এই বিষয়টো সংবাদ মাধ্যমৰ সৃষ্টি বুলি সংবাদ মাধ্যমক দোষাৰোপ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

ইফালে CAG(Comptroller and Auditor General of India) ৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভতো গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ(CM dismisses CAG report) । তেওঁ কয় যে CAG ৰ প্ৰতিবেদনৰ বিপৰীতে ৰাজ্য চৰকাৰ ৷ CAG য়ে আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া বুলি কোৱাৰ পিছতো ৰাজ্য চৰকাৰে এক লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিবলৈ ওলাইছে চৰকাৰে(Employment to lakhs of unemployed) ৷ যি কাম পূৰ্বৰ চৰকাৰে কৰিব পৰা নাছিল ৷ গতিকে পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ আৰ্থিক অৱস্থাতকৈ বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা নিশ্চিতভাৱে ভাল ৷ সেয়ে এক লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিবলৈ সাজু বৰ্তমানৰ চৰকাৰ ৷

তেজপুৰত চেক বিতৰণৰ এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে লগতে আনবদুকেইটা বিষয়টো মন্তব্য কৰে । ৰাজ্য চৰকাৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল বাবেই অৰুণোদয় আঁচনি দিব পাৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । চৰকাৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল বাবেই অতবোৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল খুলিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলিও উল্লেখ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

দিল্লী-মুম্বাইতকৈ অসমৰ আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া হ'ব পাৰে ৷ তৎসত্বেও পূৰ্বৰ তুলনাত অসমৰ অৱস্থা যথেষ্ট তনকিয়াল ৷ সেয়ে বহুতো জনকল্যাণমূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে যাতে সৰ্বসাধাৰণ লোক উপকৃত হয় ৷ গতিকে ইয়াত CAG ৰ কথা নাহে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে স্পষ্ট কৈ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ৷ লগতে পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ দিনত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বিত্তমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে ৪২ হেজাৰ কোটি বাজেটৰ বিপৰীতে বৰ্তমানৰ বাজেট ১ লাখ ১০ হেজাৰ কোটি টকাৰ বাজেটৰে চৰকাৰ চলি থকা বুলিও উল্লেখ কৰে ৷

জলসম্পদ বিভাগৰ বহু ঠিকাদাৰৰ বিল অনাদায় হৈ আছে বুলি সাংবাদিকৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয় যে সকলো বিল আদায় দিয়া হৈছে ৷ এটকাও ক'তো ৰখা হোৱা নাই ৷ মাৰ্চ মাহলৈকে কাম কৰাৰ সকলো বিল ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ অৱশ্যে মাৰ্চৰ পিছত বানপানীৰ সময়ত কিবা কাম কৰাৰ বিল যদি কোনোবাই দিছে সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে পৰীক্ষা কৰিবই বুলিও উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

