তেজপুৰ, ১২ ছেপ্টেম্বৰ : তেজপুৰত সংঘটিত হৈছে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড (brutal murder in Tezpur) ৷ এই হত্যাকাণ্ডত জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল কনিষ্ঠ ভাতৃৰ ৷ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আৰু ভতিজাকে মিলি হত্যা কৰে পৰিয়ালৰ সদস্যজনক ৷ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ (murder due to family centric conflict) ৷ হত্যাকাৰী পিতা-পুত্ৰ বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিন্মাত (murderer in police custody) ৷

সুৰাকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবেই তেজপুৰত প্ৰাণ গ'ল এজন লোকৰ ৷ তেজপুৰৰ ঘোঁৰামাৰী ঢেকীদলত দেওবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ৷ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হাওৰা ওৰাং আৰু পুত্ৰ চানিকা ওৰাঙে মিলি অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে ভগৱান ওৰাঙক ।পূৰ্বৰে পৰা থকা পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক সংঘাত আৰু ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত অত্যধিক মদ্যপানৰ বাবেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে (murder due to excessive drinking) ৷

প্ৰথম অৱস্থাত ভতিজা চানিকা ওৰাং আৰু খুড়াক ভগৱান ওৰাঙৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় । পিছত কাজিয়াৰ কথা জানিব পাৰি জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হাওৰা ওৰাঙে হাতত এখন চোকা দা লৈ নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে নিজৰেই কনিষ্ঠ ভাতৃ ভগৱান ওৰাঙক । জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণত কনিষ্ঠ ভাতৃৰ নিথৰ দেহ পৰি ৰয় চোতালতে ।

হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহটো নিশাতেই ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি তেজপুৰ কনকলতা অসমাৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ আনহাতে, দুই হত্যাকাৰীক স্থানীয় শালনিবাৰী আৰক্ষীয়ে নিশাতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ সম্প্ৰতি হত্যাকাৰী পিতা-পুত্ৰ আৰক্ষীৰ জিন্মাত থকাৰ বিপৰীতে ভগৱানৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি পৰিয়ালক চমজাই দিয়া হয় ৷

