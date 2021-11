তেজপুৰ, 22 নৱেম্বৰ : গিনিছ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ বৰ্ডাৰ ৰোডছ অৰ্গেনাইজেশ্যনক ৷ লাডাখত 19,300 ফুট উচ্চতাত বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ মটৰযোগ্য পথ নিৰ্মাণ আৰু ক'লা-টপিং কৰাৰ বাবে BROক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে গিনিছ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছে ৷ নতুন সৰ্বোচ্চ মটৰযোগ্য পথ উমলিং লা পাছ, খাৰডুংলা পাছতকৈয়ো চালকৰ বাবে অধিক প্ৰত্যাহ্বানজনক হ’ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, ভাৰতৰ উত্তৰ প্ৰান্তত সীমাৰ আটাইতকৈ দুৰ্গম অঞ্চলসমূহত যোগাযোগৰ পথ স্থাপনৰ দক্ষতা আছে বৰ্ডাৰ ৰোডছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ৷ গিনিছ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছ পৰা স্বীকৃতি লাভ কৰা বাবে BROক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে ৷

তেওঁ টুইটযোগে কয়, "Heartiest congratulations to @BROindia on achieving recognition from Guinness Book of World Records for constructing and black topping the World's Highest Motorable Road at 19024 feet at Umling La Pass in Ladakh."

উমলিং লা পাছত ৫২ কিলোমিটাৰ দীঘল টাৰ্মাক পথৰ নিৰ্মাণ এই বছৰৰ আগষ্ট মাহত সমাপ্ত হৈছিল । পাছটোৱে পূৱ লাডাখৰ চুমাৰ খণ্ডৰ চহৰসমূহক সংযোগ কৰিছে ৷ ই লেহৰ পৰা চিচুমল আৰু ধেমচুকসংযোগ কৰা এক বৈকল্পিক পোনপটীয়া পথৰো যোগাযোগ যি স্থানীয় লোকসকলৰ বাবে যথেষ্ট লাভজনক হ’ব ৷ পাছ নিৰ্মাণে অঞ্চলটোৰ আৰ্থ-সামাজিক অৱস্থাকো প্ৰভাৱিত কৰিব আৰু লাডাখত পৰ্যটনৰ প্ৰচাৰ বৃদ্ধি কৰিব বুলি নিতীন গাডকাৰীয়ে মন্তব্য কৰে ৷

