কলাগুৰুক সমাধিস্থলত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

তেজপুৰ, ৩১ জানুৱাৰী: আজি কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ ১১৪ সংখ্যক ওপজা দিন (114th birthday of Bishnu Prasad Rabha)। ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তেজপুৰতো এই ওপজা দিনটো পালন কৰা হয় । এই উপলক্ষে মঙলবাৰে তেজপুৰৰ কলিবাৰীত অৱস্থিত কলাগুৰুৰ সমাধিস্থল তথা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত বৰ্ণাঢ্য় কাৰ্যসূচীৰে এই দিনটো পালন কৰা হয় শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্য়োগত (Birthday of Bishnu Prasad Rabha at Tezpur) । তেজপুৰৰ কলিবাৰীস্থিত কলাগুৰুৰ সমাধিস্থল তথা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত এই দিৱস পালন কৰা হয় । এই উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত গীতে-মাতে মহান শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰে । এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস ৷ বিধায়ক তথা কলাগুৰুৰ পুত্ৰ পৃথ্বীৰাজ ৰাভাও অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে । মন্ত্ৰী দাসে কলাগুৰুৰ সমাধিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ৷

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমীয়া জাতিক প্ৰচাৰ বিমুখ জাতি বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে সেইবাবে ইমানদিনে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কলাগুৰক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পৰা নাই । এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কিদৰে কলাগুৰক উপস্থাপন কৰিব পাৰি সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি তেওঁ কয় ৷ ইপিনে, পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ সমাধিক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজাববীয়াকৈ ১০ লাখ টকা আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়োৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে । এই বিষয়টো তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অৱগত কৰিব বুলিও কয় (Minister Ranjit Kumar Dass) ।

আনহাতে, জনসংখ্যা নীতি সন্দৰ্ভত সৰৱ হৈ মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে কয়,"এইক্ষেত্ৰত এআইইউডিএফ বা আন কোনোৱে ৰাজনীতি কৰিলে নহ'ব ৷ চৰ-চাপৰি আৰু চাহ বাগিচা অঞ্চলত শিক্ষাৰ অনগ্ৰসৰতাৰ ফলতে মূলতঃ জনসংখ্যাৰ বিষ্ফোৰণ ঘটিছে । ইয়াক মষিমূৰ কৰিবলৈ অচিৰেই বিধানসভাত আইন গ্ৰহণ কৰা হ'ব ৷" উল্লেখ্য যে, ১১৪ সংখ্যক ওপজা দিনত পিতৃক সুঁৱৰি বিধায়ক পুত্ৰই কলাগুৰুৰ কালজয়ী গীতৰ কলি গুণগুণায় ৷

উল্লেখ্য় যে বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ ১৯০৯ চনৰ ৩১ জানুৱাৰীত জন্ম হৈছিল । ১৯৬৯ চনৰ ২০ জুনত তেওঁৰ মৃত্য়ু হয় । তেওঁক সকলোৱে অসমৰ বিশিষ্ট শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকাৰ, সংগীতজ্ঞ, নৃত্যবিদ, চিত্ৰকৰ, অভিনেতা আৰু মুক্তি যুঁজাৰু হিচাপে আখ্য়া দি আহিছে । কাশীৰ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰদৰ্শন কৰা 'নটৰাজ' নৃত্যত বিমুগ্ধ হৈ আৰু তেওঁৰ সাংস্কৃতিক বৰঙণিলৈ সন্মান জনাই সেইসময়ৰ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য্য সৰ্বেপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণে তেওঁক 'কলাগুৰু' সন্মান প্ৰদান কৰিছিল । এয়া আছিল অসমীয়া জাতিৰ বাবে এক গৌৰৱৰ কাৰণ । বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাক 'কলাগুৰু' হিচাপেই অসমীয়া জাতিটোৱে শ্ৰদ্ধা জনাই আহিছে ।

