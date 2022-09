তেজপুৰ, ১৪ ছেপ্টেম্বৰ : সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল তথা অসমতো তৃতীয় লিঙ্গৰ লোকসকলক সমাজত হেয় জ্ঞান কৰি থকাৰ সময়তে বৰ্তমান এই তৃতীয় লিঙ্গৰ লোকসকলে বিভিন্ন গঠনমূলক স্বাৱলম্বী কামত লিপ্ত হোৱা দেখা গৈছে (self reliant of transgender) । এই সন্দৰ্ভত সাথী আৰু আমানা নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থা দুটাই তৃতীয় লিঙ্গৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে তেজপুৰত "মোৰ পৰিচয় মোৰ অধিকাৰ" নামেৰে এক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে (awareness programme on transgender in Tezpur) ।

নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ এক ৰেম্প ৱৰ্কিং প্ৰদৰ্শন কৰে সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ সহযোগত । বৰ্তমান চৰকাৰে তথা ন্যায় প্ৰাধীকৰণৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বাবে এক বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে, যাতে এই লোকসকল নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে । তেওঁলোক শিক্ষাৰ দিশৰ পৰা যথেষ্ট পিছপৰি থকা দেখা গৈছে আৰু তাৰ বাবে শিক্ষাৰ বিষয়তো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে বুলি শোণিতপুৰ জিলাৰ শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্বত থকা অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত দুতিভা বৰাই জনায় ।

তেজপুৰত তৃতীয় লিঙ্গ সন্দৰ্ভত সজাগতা কাৰ্যসূচী

এগৰাকী ভুক্তভোগী তৃতীয় লিংগই আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে সমাজত চলিবলৈ এটা সংস্থাপনৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু যিটো তেওঁলোকে বিচাৰিলেও সমাজ ব্যৱস্থাই অনুমতি প্ৰদান নকৰে (problems of transgenders) । সেইবাবে চৰকাৰ তথা সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহৰ ওচৰত অনুৰোধ জনায় যাতে তেওঁলোকৰ প্ৰতি এক ভাল ভাব প্ৰকাশ কৰে তাৰবাবে আহ্বান জনাইছে মৰমী বেগম নামৰ ভুক্তভোগীগৰাকীয়ে ।

আনহাতে, তেজপুৰ আইন সেৱা প্ৰাধীকৰণৰ (Tezpur Legal Services Authority) তৰফৰ পৰা জিলা সমন্বয়ক চাজিদুৰ ৰহমানে কয় যে বৰ্তমান এই তৃতীয় লিঙ্গৰ লোকসকলক চিনাক্তকৰণ কৰি তেওঁলোকক পৰিচয়-পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ জৰিয়তে বিভিন্ন কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । তেওঁ কয় যে ২০২০ চনৰ আইন সেৱা প্ৰাধীকৰণৰ আইন অনুসৰি এই লোকসকলে ব্যৱস্থাসমূহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

আনহাতে, স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৰ সম্পাদক চান্থা খুৰাই কয় যে বৰ্তমান শোণিতপুৰ জিলাত এনেধৰণৰ সমাজৰ পৰা অৱহেলিত তৃতীয় লিঙ্গৰ লোক ১৭ গৰাকী আছে আৰু মণিপুৰত ৪ হাজাৰৰো অধিক আছে বুলি তেওঁ কয় । তেওঁলোকে সমাজত নিজৰ পৰিচয় নোহোৱাৰ লগতে বলপূৰ্বক বিবাহ আৰু শিক্ষাৰ অভাৱ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

লগতে পঢ়ক :প্ৰসংগ জয়মালা : তামিলনাডু চৰকাৰে উচিত কাম কৰা নাই !