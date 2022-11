তেজপুৰ, ১৫ নৱেম্বৰ : অসম গৌৰৱ পৰাক্ৰমী বীৰ যোদ্ধা লাচিত বৰফুকনৰ নামত তৈয়াৰ হৈছে অসমৰ মূল্যৱান চাহ (Assam Tea branded in name of Lachit) । এটা বিশেষ চাহপাতৰ পেকেটৰ নামকৰণ কৰা হৈছে বীৰ যোদ্ধা লাচিতৰ নামত । ইতিমধ্যে তাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে । জানিব পৰা মতে, আগন্তুক ২৪ নৱেম্বৰত লাচিত বৰফুকনৰ ৪০০ বছৰীয়া জয়ন্তীত (400th birth anniversary of Lachit Borphukan) নতুন দিল্লীত India International Trade Fair (IITF) প্ৰগতি মৈদানত মুকলি কৰা হ'ব উক্ত লাচিত ব্ৰেণ্ডৰ চাহপাত ।

Aromica চাহ উদ্যোগৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰঞ্জিত বৰুৱাই তেওঁ চাহ উদ্যোগৰ পৰা এই বীৰ লাচিত "Bir Lachit, strong Assam Black tea" (an epitome of character and Strength) নাম দি ২৫০ গ্ৰামৰ পেকেট তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে । লগতে লাচিত বৰফুকনৰ জীৱনগাথাৰ বিষয়ে চাহপাতৰ পেকেটটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

Lachiবীৰ লাচিতৰ নামেৰে নামকৰণ অসমৰ চাহ t Tea

উল্লেখযোগ্য যে অসম চৰকাৰে এইবাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে লাচিত বৰফুকনৰ ৪০০ বছৰীয়া জয়ন্তী ৭ দিনীয়াকৈ উদযাপন কৰাৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে (Assam Govt organised Lachit Jayanti) । আনহাতে, দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত প্ৰধান মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অংশগ্ৰহণেৰে লাচিত দিৱস উদযাপন কৰা হ'ব ।

লাচিত ব্ৰেণ্ডৰ চাহপাতৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰঞ্জিত বৰুৱাই ইটিভি ভাৰতক কয়, "বীৰ লাচিত সাহস আৰু শক্তিৰ প্ৰতিমূৰ্তি ৷ এই strong Assam Black tea-ৰ পেকটোৱে বীৰ লাচিতৰ দৰেই চৰিত্ৰ আৰু শক্তিক প্ৰতিফলিত কৰিছে । ২৫০ গ্ৰামৰ এই চাহপাতৰ মূল্য ৩০০ টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে ।" মন কৰিবলগীয়া যে ৰঞ্জিত বৰুৱাই মাৰ্চ মাহৰ ১৬ তাৰিখে ইউক্ৰেইন-ৰাছিয়াৰ যুদ্ধৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগেই ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলাডিমিৰ জেলেনস্কিৰ (Ukraine president Volodymyr Zelenskyy) নামত ZelenskyyTea নামেৰে চাহপাতৰ পেকেট প্ৰস্তুত কৰি যুদ্ধৰ মাজতে অসমৰ চাহৰ সোৱাদ ল’বলৈ ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলাডিমিৰ জেলেনস্কিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ।

বীৰ লাচিতৰ নামেৰে নামকৰণ অসমৰ চাহ

জৰ্জিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদূতৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰিছিল উক্ত চাহ । উল্লেখ্য, AROMICA চাহ উদ্যোগৰ চাহে ইতিমধ্যে বিদেশৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰিছে । অষ্ট্ৰেলিয়া, জাপান আৰু কানাডাৰ দৰে ঠাইত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলিও বৰুৱাই কয় ।

লগতে পঢ়ক :GMCH new auditorium : GMCH ত কেইবা কোটি টকাৰ পাঁচটাকৈ ভৱন মুকলি