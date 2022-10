তেজপুৰ, ২৬ অক্টোবৰ : আজি মিজোৰাম-ম্যানমাৰ সীমান্তত এক বৃহৎ অভিযান চলায় অসম ৰাইফলছে (Assam Rifles operation in Mizoram Myanmar border) । অসম ৰাইফলছ (পূব)ৰ মহা পৰিদৰ্শকৰ নেতৃত্বত ২৩ ছেক্টৰ আছাম ৰাইফলছৰ লুংলেই বেটেলিয়নে ছিয়াহা জিলাৰ নিয়াথলাং গাঁৱৰ সমীপত যুদ্ধত ব্যৱহাৰ কৰাৰ দৰে ষ্ট’ৰৰ এক বিশাল সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে চাৰিজন লোকক আটক কৰে (4 person detained by Assam Rifles in Mizoram) ।

মিজোৰামত অসম ৰাইফলছৰ সন্দেহজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ, আটক ৪

এক বিশেষ তথ্যৰ ভিত্তিত আছাম ৰাইফলছৰ যৌথ দল আৰু মিজোৰামৰ ছিয়াহা আৰক্ষী থানাৰ অধীনত অভিযান চলাই দলটোৰ পৰা চাৰিখন কেনবো বাইকৰ সৈতে চাৰিজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । লগতে বৃহৎসংখ্যক সামগ্ৰী জব্দ কৰা হয় । অসম ৰাইফলছৰ দলটোৱে নিয়াথলাং জংচনত চাৰিখন কেনবো বাইক সন্দেহবশত তালাচী চলায় ।

তালাচী চলাই থকাৰ সময়তে দলটোৰ পৰা এইদৰে বৃহৎ সংখ্যক টেক আৰু যুদ্ধত ব্যৱহৃত সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হয় । উদ্ধাৰ কৰা ষ্ট’ৰসমূহ সামৰিক বাহিনীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী আছিল । সেয়েহে এই সামগ্ৰী উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে । অসম ৰাইফলছৰ দলে এই সামগ্ৰী ম্যানমাৰত বিদ্ৰোহীসকলে ব্যৱহাৰ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ।

উদ্ধাৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহ হৈছ : ছেটেলাইট ফোন ১ টা, মোবাইল ফোন ৫ টা, ছিমকাৰ্ড ০৮ খন, .২২ ৰিফ বুলেট ১০৫ টা, পটাছিয়াম ৩৫ পেকেট, এয়াৰগান ১ টা, এয়াৰগানৰ পেলেট ৯০০০, এয়াৰ ৰাইফল স্প্ৰিং ৪ ৰোল, টুপী, ম্যানমাৰৰ মুদ্ৰা ২,৭৯,৭০০ কিয়াট, ছিংগাপুৰৰ মুদ্ৰা ২ ডলাৰ, কেনবো বাইক ৪ খন, এণ্টেনাৰ ভিত্তি ২, এণ্টেনা কেবল বাণ্ডিল ৩, এডাপ্টৰ ৪৯ টা, এণ্টেনা ৫০ ডাল, চাৰ্জাৰ ৫১ টা, মটৰ’লা ৫০, মটৰ’লা বিটি ৫০, ডিজিটেল/ ট্ৰেন্সচিভাৰ ৩, মাইক ৩, সীহ ৩,বেতাঁৰ ট্ৰেন্সমিটাৰ ৰিচিভাৰ সম্পূৰ্ণ ছেট ১ টা, ইয়াৰফোন ০৪ ডাল, এণ্টেনা ৰূপালী লাঠি ১৫ ডাল, ডাকটিকট ছীল ৬, হেণ্ডকাফ ১০, কেপছ ৫, বেৰেট ১, কম্বেট টি শ্বাৰ্ট ১৬, জাৰ্চি ১, যুদ্ধৰ সাজ-পোছাক ১, কাৰ্গো পেণ্ট ৪, জোতা ৪, আলোচনীৰ পাউচ ৫, বুলেটপ্ৰুফ জেকেট ৫, ইউনিফৰ্ম ক'লা চুট ১৯ ৰ লগতে লেনয়াৰ্ডো উদ্ধাৰ কৰে ।

আটক কৰা চাৰিজন ব্যক্তি আৰু জব্দ কৰা সামগ্ৰীসমূহ পৰৱৰ্তী তদন্ত আৰু আইনী ব্যৱস্থা ল'বলৈ ছিয়াহা আৰক্ষী থানাত গতাই দিয়া হৈছে ।

