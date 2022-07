তেজপুৰ, ১৪ জুলাই : প্রচণ্ড গৰমে দহিছে অসম (Assam is in heat wave) । দৈনিক বৃদ্ধি পাইছে পাৰাস্তম্ভ (daily rises temperature in Assam) । এক প্ৰকাৰ স্থবিৰ হৈ পৰিছে জন-জীৱন । যোৱা দুটা দিনত পাৰা স্তম্ভ 39°ৰ পৰা 40° পৰ্যন্ত পাইছেগৈ । বিগত বছৰৰ তুলনাত যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে গৰম ।

অৱশ্যে এই বছৰ বাৰিষাৰ আগতীয়া আগমনৰ বাবে বিগত দুটা মাহত অত্যধিক বৰষুণৰ ফলত অভাৱনীয় বান পৰিস্থিতিৰ (Assam Flood 2022) সৃষ্টি হোৱাৰ দৰে বৰ্তমান আকৌ অত্যধিক গৰমে স্বাভাৱিক জীৱনযাত্ৰা বিঘ্নিত কৰি তুলিছে । উল্লেখ্য, বৰ্তমান দক্ষিণ ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলত মৌচুমী জলবায়ুৰ প্ৰভাৱ পৰিছেহে মাত্ৰ । পথচাৰীয়ে দিনৰ ভাগত ভিন্ন প্ৰকাৰৰ চৰবত আৰু শিতলীকৰণ পানীয় সেৱন কৰি তৃষ্ণা নিবাৰণ কৰিছে । বৃস্পতিবাৰে দিনত তেজপুৰৰ উত্তাপ 39° চেলচিয়াছ (Tezpur recorded 39° Celsius on Thursday ) আৰু বুধবাৰে 42° চেলচিয়াছ হয় ।

ফলস্বৰূপে তেজপুৰত বুধবাৰে প্ৰচণ্ড উত্তাপৰ বাবে দৰং মহাবিদ্যালয়ত স্নাতকৰ নামভৰ্তি চলি থকা অৱস্থাত (Darrang College student died in heat stroke) শাৰী পাতি থকা এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰৰ আকস্মিকভাবে মৃত্যু হয় । ছাত্ৰগৰাকী প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে হিট ষ্ট্ৰক হোৱা বুলি চিকিৎসকে জানিবলৈ দিয়ে । এই বছৰ প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে মৃত্যু হোৱা এইটো প্ৰথম ঘটনা সংঘটিত হয় উত্তৰ অসমত । বিশেষজ্ঞৰ মতে, চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা এপ্ৰিল মাহলৈকে ভাৰতবৰ্ষত ৩০ বাৰকৈ অত্যধিক তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে আৰু গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবেই এনে ধৰণৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ।

মন কৰিবলগীয়া যে প্ৰকৃততে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পৃথিৱীৰ ১০০ বছৰৰ মূৰত এবাৰ হয় । কিন্ত বৰ্তমান সময়ত এই উষ্ণতা প্ৰায়ে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে । ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত হোৱা ধ্বংসলীলা । ফলস্বৰূপে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এইবাৰ ভুমিস্খলনৰ লগতে অত্যধিক বৰষুণৰ পৰিমাণ আৰু বৰ্তমান অত্যধিক গৰম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । সেয়ে জলবায়ু স্থিৰ গতিত ৰাখিবলৈ হ'লে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ গছ ৰোপণ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে ।

