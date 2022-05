তেজপুৰ, ২৭ মে' : অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ ৷ তেজপুৰৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আঞ্চলিক মানসিক স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানক ৰাষ্ট্ৰীয় মানসিক স্বাস্থ্য আৰু স্নায়ুবিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান (NIMHANS)ৰ দৰে ভাৰতৰ দ্বিতীয়খন স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানলৈ উন্নীতকৰণৰ বাবে প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে (LGBRIMH will be upgraded soon) ৷ তেজপুৰৰ এই প্ৰতিষ্ঠানত উপস্থিত হয় ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তথা মানসিক স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্য কেশৱ মহন্ত (Assam health minister at LGBRIMH)৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই প্ৰতিষ্ঠানৰ উপ-সভাপতি ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত তেজপুৰৰ এই প্ৰতিষ্ঠানত উপস্থিত হৈ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সঞ্চালক প্ৰমুখ্যে অন্যান্য বিষয়াসকলৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী গৰাকী ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে তেজপুৰৰ গোপীনাথ বৰদলৈ মানসিক স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানৰ সকলো বিভাগ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বাবে পৰ্যাপ্ত আন্তঃগাঁঠনিও পৰ্যৱেক্ষণ কৰে ৷

তেজপুুৰৰ এই প্ৰতিষ্ঠানখনক ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বিতীয়খন মানসিক স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠান অৰ্থাৎ Institute of National Importance হিচাপে উন্নীত কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হয় আৰু শীঘ্ৰেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমোদনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিব বুলি সদৰি কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

উল্লেখ্য যে অসম তথা উত্তৰ পূৱৰ প্ৰথমখন চহকী আৰু অত্যাধুনিক এই তেজপুৰৰ মানসিক স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানখনত থকা অত্যাধুনিক ব্যৱস্থাক লৈ সুখী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী গৰাকী ৷ ভাৰতৰ প্ৰথমখন প্ৰতিষ্ঠান বেংগালুৰুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মানসিক স্বাস্থ্য আৰু স্নায়ুবিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ সমপৰ্য্যায়ৰ হিচাপে ভাৰতৰ দ্বিতীয়খন তথা উত্তৰ পূৱৰ প্ৰথমখন ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে শীঘ্ৰেই স্বীকৃতি লাভ কৰিব তেজপুৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আঞ্চলিক মানসিক স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানখনে ৷ ইয়াৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ পঠিয়াব লগা প্ৰস্তাৱ চূড়ান্ত কৰা হৈছে ৷

আনহাতে তেজপুৰৰ এই প্ৰতিষ্ঠানত যিসমূহ অত্যাধুনিক সা-সৰঞ্জাম বা ব্যৱস্থা আছে এইদৰেই ৰাজ্যৰ চৰকাৰী স্বাস্থ্য বিভাগসমূহকো উন্নীত কৰা হ’ব বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ঘোষণা কৰে ৷ অনুষ্ঠানত তেজপুৰৰ মানসিক স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানখনৰ সঞ্চালক ডাঃ শৈলেন কুমাৰ দেউৰী, তেজপুৰ মেডিকেল কলেজৰ অধ্যক্ষ ডাঃ কৰুণা হাজৰিকা প্ৰমুখ্যে প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰিচালনা সমিতিৰ অন্যান্য সদস্যসকল উপস্থিত থাকে ৷

