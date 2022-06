ৰঙাপৰা, 27 জুন : শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীত উদ্ধাৰ এডাল বিৰল প্ৰজাতিৰ সাপ ৷ সোমবাৰে প্ৰকৃতি প্ৰেমী বাবু কাজিয়ে সোনাই-ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত মুকলি কৰে এই সাপডাল ৷

আছাম গল্ডেন পিট ভাইপাৰ(Assam Golden pit viper rescued in Sonitpur) তথা হালধীয়া ৰঙৰ জিলিকি থকা বিৰল প্ৰজাতিৰ সাপডাল(Rare species of snakes shining yellow) বাবু আজিয়ে সোনাই-ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ দাঁতি কাষৰীয়া গোলাই চেণ্টাৰ নিৱাসী অজয় বাগলাৰীৰ গ্লেমাৰ মটৰ চাইকেলখনৰ চিটৰ তলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল(Wild Animal Rescued at Sonitpur) ।

মিছামাৰীত উদ্ধাৰ বিৰল প্ৰজাতিৰ সাপ

সাধাৰণতে এনেধৰণৰ সাপ অসমত দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আৰু এনে প্ৰজাতিৰ সাপ ৰাজস্থানত দেখিবলৈ পোৱা যায় বুলি কাজিয়ে সদৰী কৰে । প্ৰায় আঢ়ৈ ফুট দীঘল এই সাপডাল সোমবাৰে জীয়াগাভৰুত থকা গাভৰু খণ্ড বন কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া সুৰেশ দাস আৰু সোনাই-ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ বনকৰ্মীসকলৰ উপস্থিতিত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী গৰাকীয়ে মুকলি কৰি দি আনন্দ লাভ কৰে । বাবু কাজিয়ে বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ কৰি সুৰক্ষিত অৱস্থাত অভয়াৰণ্য আৰু বনাঞ্চলৰ মাজত মুকলি কৰি প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ নিৰ্দেশন দাঙি ধৰি আহিছে ।

