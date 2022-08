ৰঙাপৰা, ২৬ আগষ্ট : দীৰ্ঘদিনীয়া অসম-অৰুণাচলৰ সীমাবিবাদ অৱশেষত দুয়োখন ৰাজ্যৰ তৎপৰতাত নিষ্পত্তি হোৱাৰ দিশে ৷ অসম-অৰুণাচলৰ সীমা সমস্যা নিষ্পত্তিৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে (Assam Arunachal border dispute towards reconciliation) ৷ অনুষ্ঠিত হৈছে এখনৰ পিছত আনখন বৈঠক ৷ আজি শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত অসম-অৰুণাচলৰ সীমাবিবাদ নিষ্পত্তিৰ বাবে অনুষ্ঠিত সভাত উপস্থিত থাকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল (Ashok Singhal on Assam Arunachal border issue) ।

মীমাংসাৰ দিশে অসম অৰুণাচল সীমাবিবাদ

শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীৰ কামেংবাৰীত অসম আৰু অৰুণাচল দুয়োখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰী পক্ষ, স্থানীয় ৰাইজ আৰু দুয়োখন ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনীয় স্তৰৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা সম্পন্ন হয় (Assam Arunachal border dispute meeting in Sonitpur)। উক্ত সভাত মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ নেতৃত্বত উপায়ুক্ত, অতিৰিক্ত উপায়ুক্তকে আদি কৰি বহু উচ্চ পদস্থ বিষয়া উপস্থিত থাকে (delegates of Arunachal in border dispute meeting) ৷ উক্ত আলোচনাৰ পৰা সীমাবিবাদ নিষ্পত্তি হোৱাৰ বহুখিনি সম্ভাৱনাই দেখা দিছে ৷

উল্লেখ্য, অসম-অৰুণাচলৰ সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে যোৱা ২২ আগষ্টতো দুয়োখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিক লৈ গঠন কৰা আঞ্চলিক সমিতিৰ প্ৰথমখন বৈঠক (First meeting of Assam Arunachal Regional Committee) অনুষ্ঠিত হয় । শোণিতপুৰ জিলাৰ বালিপৰাত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল অসমৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ তথা জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই (Assam Arunachal border dispute) । উক্ত বৈঠকত অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী মামা নাটুং, বিধায়ক বিয়ুৰাম ৱাহগেয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

আনহাতে, তেজপুৰৰ সাংসদ পল্লৱলোচন দাস, বিধায়ক ক্ৰমে গণেশ লিম্বু, প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ, কৃষ্ণ কমল তাঁতী আৰু দুয়োখন ৰাজ্য়ৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল উক্ত বৈঠকত উপস্থিত থাকে (Meeting on Assam Arunachal border issue)। উক্ত বৈঠকখনত শান্তিপূৰ্ণভাৱে দুয়োখন ৰাজ্যৰ পুৰাতন সমন্বয়-সম্প্ৰীতিক সন্মান জনাই ইতিবাচকভাৱে সীমা সমস্যা মীমাংসা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হয় বুলি উল্লেখ কৰিছিল মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই (Pijush Hazarika on Assam Arunachal border issue)।

