তেজপুৰ,৬ নৱেম্বৰ: বিজেপিৰ আভ্যন্তৰত কোনো ধৰণৰ বিসম্বাদ বা অসন্তুষ্টি নাই ৷ এয়া মানুহে নিজে ভাবি লোৱা কথা । এই মন্তব্য মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ(Minister Ashok Singhal in Tezpur) । দেওবাৰে তেজপুৰত সাংবাদিকৰ আগত এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেঁও কয় যে বৰ্তমান ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৽ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন শক্তিশালী সমৃদ্ধিশালী ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু ৰাইজে নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে এই আর্শীবাদ দিছে(Ashok Singhal over infighting in state BJP) ।

ৰাজ্যিক বিজেপিত আভ্যন্তৰীণ বিবাদ নাই: অশোক সিংঘাল

আগন্তুক ২০২৪ ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ১২ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়াব আৰু জয়ী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ কেইবাজনো সাংসদৰ টিকট কৰ্তন হোৱাৰ বিষয়ে তেঁও কয় যে এই বিষয়ে আলোচনা আৰু সমালোচনা কৰা সকলে কৰি আছে আৰু কৰি থাকিব প্ৰকৃততে এনে কোনো কথা নাই ।

কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ জৰিয়তে অসমত কোনো লাভালাভ নহয় বুলি কটাক্ষ কৰি কয় যে তেঁওলোকে ভাৰত জোড়ো নামেৰে নকৰি ৰাহুল গান্ধীক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰি এই যাত্ৰা কৰিলে ভাল আছিল(Ashok Singhal slams congress) । কাৰণ ভাৰত কেতিয়াও দ্বিখণ্ডিত হোৱা নাই যে আকৌ জোৰা লগাবলগীয়া হৈছে । আনহাতে তেঁও কয় যে জেহাদী অসমত আগৰ পৰাই আছিল এতিয়া মাত্ৰ ধৰা পৰিছে আৰু এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত ৰাজ্য চৰকাৰে সবল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

