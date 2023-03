ভাৰতীয় সেনা আৰু বায়ু সেনাৰ যৌথ আখৰা

তেজপুৰ, ২৪ মাৰ্চ : ভাৰতীয় সেনা আৰু বায়ুসেনাই গুৰুত্বপূৰ্ণ যৌথ অনুশীলনত অংশগ্ৰহণ কৰে । ভাৰতীয় সেনাৰ ইষ্টাৰ্ণ কামাণ্ডৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হোৱা 'বায়ু প্ৰহৰ' শীৰ্ষক অনুশীলনৰ সফল সমাপ্তি হয় (Army and air force joint exercise)। প্ৰায় ৯৬ ঘণ্টাৰ এই যুদ্ধকালীন অনুশীলনত স্থল আৰু বায়ু সেনাৰ বৃহৎ গোটে অংশগ্ৰহণ কৰে । দুয়োটা বাহিনীৰ মাজৰ সম্পৰ্ক অধিক কটকটীয়া কৰিবলৈ ইষ্টাৰ্ণ কামাণ্ডৰ অধীনত এই বৃহৎ অনুশীলন অনুষ্ঠিত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে (Air mobility joint operation of Army and air force)।

চলিত মাৰ্চ মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহৰ পৰা ভাৰতীয় সেনা আৰু বায়ুসেনাই যৌথভাৱে চলোৱা ইষ্টাৰ্ণ থিয়েটাৰত মাল্টি ডমেইন এয়াৰ-লেণ্ড এক্সাৰচাইজ বায়ু প্ৰহৰ অনুষ্ঠিত হয় । এই ডমেইন অনুশীলনৰ লক্ষ্য আছিল যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰ প্ৰভাৱ প্ৰদান কৰিবলৈ আৰু সকলো ডমেইনতে সামৰিক কাৰ্যকলাপৰ আয়োজন কৰা (Multi Domain Air Land Exercise)।

এক নিৰ্ভৰযোগ্য সূত্রৰ পৰা জানিব পৰা মতে যৌথ অনুশীলনৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত আছিল অন্তৰ্দেশীয় নিৰ্দিষ্ট ৰেপিড ৰিয়েকচন বাহিনীক দ্ৰুতভাৱে সংগঠিত কৰি মনোনীত এডভান্স লেণ্ডিং গ্ৰাউণ্ডত বিমানেৰে অৱতৰণ কৰা । বহু উচ্চতাৰ প্ৰত্যাহ্বানমূলক ভূখণ্ডৰ পৰিস্থিতিত বাস্তৱিক ব্যায়ামৰ পৰিস্থিতি অনুসৰি আকাশলংঘী কামসমূহ আৰু অধিক উন্নত মানৰ কৰি তোলা আছিল এই অনুশীলনৰ লক্ষ্য ।

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ঘন অৰণ্যত সীমান্তৰ কাষত বিভিন্ন অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু এই অনুশীলনৰ অংশ আছিল । ভাৰতীয় সেনাৰ ইষ্টাৰ্ণ কামাণ্ডৰ অধীনত এক বৃহৎ স্থল আৰু বায়ুসেনা ঘাটি আছে । পশ্চিমবংগৰ কলকাতাৰ পৰা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ কাষতে ৬ খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা সংলগ্ন হৈ আছে । ইয়াৰ ভিতৰত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত ভাৰত-চীন সীমান্তৱৰ্তী ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশত বায়ুসেনাৰ বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে কেইবাখনো এডভান্স লেংডিং গ্ৰাউণ্ডত এই অনুশীলন অনুষ্ঠিত হয় (Vayu Prahar Multi Domain Exercise)।

অনুশীলনত বায়ু প্ৰহৰৰ পৰিচালনাৰ ফলত বিভিন্ন সংস্থাৰ মাজত সমন্বয় আৰু আখৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি ইষ্টাৰ্ণ থিয়েটাৰৰ ভিতৰত সামৰিক বাহিনীক দ্ৰুতভাৱে সংগঠিত, পৰিবহণ আৰু নিয়োগ কৰা হয় যিটো থিয়েটাৰসমূহৰ মাজেৰে কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা যায় ।

এই অনুশীলনে পাৰস্পৰিক সহযোগিতাৰ লগতে যৌথ কাৰ্যকলাপৰ বাবে নতুন পদ্ধতিসমূহ সম্পন্ন কৰাৰ বাবে বায়ু আৰু স্থল সেনাৰ মাজত যোগাযোগ সুনিশ্চিত কৰাত অধিক সহায় কৰে । ইষ্টাৰ্ণ থিয়েটাৰত মুঠ ৯৬ ঘণ্টীয়া অনুশীলনত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ লগতে আৰ্মী ফৰ্মেচন, বিশেষ বাহিনীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে ।

