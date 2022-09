তেজপুৰ, ২ ছেপ্টেম্বৰ : বৰচলাৰ চিতলমাৰীত উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰশাসন (Administration ready to eviction at Borsola) ৷ আৰক্ষীৰ বৃহৎ দলে বাহৰ পাতিছে বৰচলা আৰ্দশ বিদ্যালয়ত ৷ উচ্ছেদৰ পূৰ্বে ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি বেদখলকাৰীয়ে পলায়ন কৰাৰ বিপৰীতে বহু লোক এতিয়াও আঁতৰি যোৱা নাই উক্ত অঞ্চলৰ পৰা । উল্লেখ্য, প্ৰায় ৮ মাহ পূৰ্বে অঞ্চলটোত উচ্ছেদৰ বাবে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল চৰকাৰে (Eviction at Borsola in Sonitpur) ৷

কিন্তু বিগত ৮ মাহ ধৰি বৰচলাত বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ হোৱা নাছিল ৷ অভিযোগ অনুসৰি, নিৰ্বাচনৰ সময়ত এইখিনি লোকক ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল চৰকাৰ তথা বিভিন্ন জনপ্ৰতিনিধিয়ে । কাৰণ বৰচলা সমষ্টিৰ বিধায়ক গণেশ লিম্বুৰ মতে, বহু লোকৰ ভোটাধিকাৰ আছে এই সমষ্টিটোত । ইতিমধ্যে প্ৰায় ৭০% শতাংশ লোকেই অঞ্চলটোৰ পৰা ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি আঁতৰি গৈছে (Sonitpur administration ready to eviction at Borsola) ।

বৰচলাত উচ্ছেদৰ বাবে বৃহৎসংখ্যক সুৰক্ষাকৰ্মী নিয়োগ

তাৰ মাজতে কিছু বিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিজৰ ঘৰটো ভঙাথ ৰাজপথত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে । বিধায়ক গণেশ লিম্বুৱে জনোৱা মতে, বহু লোকৰ অন্য ঠাইতো ঘৰ আছে । অঞ্চলটোত নগাঁও, মৰিগাঁও জিলাৰ লোকে বাহৰ পাতি থকাৰ বিপৰীতে সৰহভাগ লোক বৰচলা সমষ্টিৰে বুলি কয় বিধায়ক গণেশ লিম্বুৱে । উক্ত স্থানত বৰ্তমান উচ্ছেদৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন ৷ কেইবা শতাধিক নিৰাপত্তাৰক্ষী ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে অঞ্চলটোত ৷ উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলো আহি বাহৰ পাতিছে বৰচলাৰ আদৰ্শ বিদ্যালয়ত (higher official present at Borsola) ৷

উল্লেখ্য, ৩ ছেপ্টেম্বৰত বৰচলাৰ চিতলমাৰী অঞ্চলত প্ৰশাসনে চলাব উচ্ছেদ অভিযান ৷ যাৰ ফলত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বেদখলকাৰীসকলৰ মাজত ৷ বহুতে নিজৰ ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি পলায়ন কৰাৰ বিপৰীতে বহু লোক এতিয়াও উক্ত অঞ্চলতে বসবাস কৰি আছে ৷ আনহাতে, উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে অবৈধ বেদখলকাৰীৰ মন্তব্য, উচ্ছেদৰ পূৰ্বে তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰক চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে ৷

তেওঁলোকৰ জন্ম উক্ত স্থানতে বুলি দাবী কৰি মাটি-বাৰী নথকা লোকসকল ক'লৈ যাব বুলিও মন্তব্য কৰে । লগতে তেওঁলোক বিদেশী নহয় বুলিও মন্তব্য কৰে বেদখলকাৰীসকলে । ইতিমধ্যে বৃহস্পতিবাৰে বেদখলকৃত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে । বেদখলকাৰীক নিজাববীয়াকৈ আঁতৰি যাবলৈ আহ্বান জনায় জি পি সিঙে (DGP GP Sing at eviction site Borsola) । উল্লেখ্য, প্ৰায় এহেজাৰ বিঘা মাটিত মুঠ ৬০০ পৰিয়ালৰ ভিতৰত বৰ্তমান আৰু ২৯৯ টা পৰিয়ালক চলোৱা হ'ব উচ্ছেদ । বেদখকৃত ভূমি উচ্ছেদ কৰি সৌৰশক্তি প্ৰকল্প স্থাপন কৰিব অসম চৰকাৰে ।

উল্লেখ্য, শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত বৰচলা সমষ্টিৰ প্ৰায় ১ হাজাৰ বিঘা ভূমিত বচা শিমলু অঞ্চলৰ লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদৰ নিৰ্দেশনা আছিল ১৯৮৩ চনৰ পৰা । কিন্তু আদালতৰ স্থগিতাদেশৰ বাবে বিগত সময়ছোৱাত উচ্ছেদৰ পৰা বিৰত আছিল চৰকাৰ । বৰ্তমান পুনৰ আদালতে উচ্ছেদৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰাৰ বাবে এইবাৰ অসম চৰকাৰে উচ্ছেদ চলাবলৈ আগবাঢ়ি আহে । আনহাতে, এই ভূমিত অসম চৰকাৰে এক সৌৰশক্তি প্ৰকল্প স্থাপন কৰিবলৈ কাম হাতত লৈছে ।

মন কৰিবলগীয়া যে সমীপৱৰ্তী ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰতি ভাবুকি থকা বচা শিমলুত উচ্ছেদৰ বাবে চৰকাৰে কোনো নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা নাই । কিন্তু উক্ত অঞ্চলটোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাবে চৰম ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ।

এই উচ্ছেদ অভিযানত প্ৰায় ১ হাজাৰ অসম আৰক্ষীৰ দল, তিনিজন আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু অধীক্ষক পৰ্যায়ৰ বিষয়াই তদাৰক কৰিব । লগতে অন্যান্য সুৰক্ষা বাহিনীৰ লোকো থাকিব । শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে চিকিৎসা বিভাগৰ দল তাত উপস্থিত থাকিব । পুৱা ৬ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই উচ্ছেদ অভিযানত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব অত্যাধুনিক মেচিন আৰু বিভিন্ন কেমেৰা ৰেকৰ্ডিং ।

