ৰঙাপৰা, 15 এপ্ৰিল : ব'হাগ বিহুৰ প্ৰথম দিনটোত শোণিতপুৰ জিলাৰ চতিয়াৰ কন্যকাত উপস্থিত হ'ল বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ লগতে অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামী (Actress Nishita Goswami in Sonitpur) ৷ ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে বিগত বহুদিনৰ পৰা কন্যকা চোৱাৰ হেঁপাহ আছিল বুলি উল্লেখ কৰে । লগতে ব'হাগৰ প্ৰথম দিনটোত চতিয়া সমষ্টিলৈ আহি সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ সৈতে সময় কটাই আনন্দ লাভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷

চাৰিদুৱাৰত অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামীৰ নতুন ৰেষ্টুৰেণ্ট মুকলি

ইফালে চাৰিদুৱাৰ কন্যকাত উপস্থিত হৈ অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামী আৰু বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই (MLA Padma Hazarika in Sonitpur) শুভ উদ্বোধন কৰে 'কন্যকা ফুট হাট' (Kanyaka's food hut at Chariduar)নামৰ এখন নতুন ৰেষ্টুৰেণ্ট (Actress Nishita Goswami opens new restaurant at Chariduar)৷

উল্লেখ্য যে, অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামীয়ে ইটিভি ভাৰত অসমৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক জামুগুৰিহাটস্থিত কন্যকা ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে অসমবাসীলৈ জনালে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা ৷

