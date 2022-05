তেজপুৰ, ১৬ মে': এইবাৰ উচ্ছেদক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে সদৌ আদিবাসী ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্তি বাহিনী (All Adivasi National Liberation Army)ৰ যুদ্ধ বিৰতি গোট । কাছাৰ জিলাৰ ডুলু চাহ বাগিচাৰ ২৫০০ বিঘা ভূমি উচ্ছেদ কৰি (Eviction at Doloo Tea Estate) আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ স্থাপন কৰিবলৈ গৈ হাজাৰ হাজাৰ আদিবাসী চাহ শ্ৰমিকৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে আলনাৰ যুদ্ধ বিৰতি গোটে (Greenfield airport at Doloo Tea Estate)।

সংগঠনটোৰ যুদ্ধ বিৰতি গোটৰ সভাপতি দ্বিপেন নায়কে সংবাদ মাধ্যমলৈ পঠোৱা এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দাবী জনায় যে," অসমৰ আদিবাসী জনতাই এক দীঘলীয়া ৰাজনৈতিক যাত্ৰাৰ পাছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰক আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈ চৰকাৰৰ শাসন ভাৰ আপোনালোকৰ হাতত দিছিল । কাছাৰৰ ডুলু চাহ বাগিচাৰ স্থায়ী শ্ৰমিকৰ আৰ্তনাদ আৰু সমস্যা যদি চৰকাৰে নুবুজে তেনেহ’লে ইয়াৰ প্ৰভাৱ সমগ্ৰ অসমৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ মাজত পৰিব ৷’’

ডুলু চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলক পুনৰ সংস্থাপন আৰু ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাই কয় যে শ্ৰমিকসকলৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত নকৰাকৈ উছেদ কৰা ঘটনাই আনলাকো চৰকাৰৰ নীতিৰ ওপৰত ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে । বিগত শ শ বছৰ ধৰি এসাঁজ খাই এসাঁজ নাখাই চৰকাৰক ৰাজহ প্ৰদান কৰা এই নিৰীহ, অসহায়, দাৰিদ্ৰ চাহ শ্ৰমিকৰ বিষয়ে বুজি পোৱাটো প্ৰয়োজন আছিল বুলি বিবৃতিৰ জৰিয়তে দ্বিপেন নায়কে মন্তব্য কৰে । আনহাতে তেওঁ কয় যে জাতিৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলত ভাৰতবৰ্ষই বিদেশী মুদ্ৰা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, সেই জাতিটোৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক বিকাশ কৰাটো দূৰৰ কথা চাহগছৰ পুলি উভলাৰ দৰে মানুহকো অসমৰ বুকুতৰ পৰা শেষ কৰিবলৈ লৈছে ।

কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিও সমাজৰ সকলো দিশতে বঞ্চিত হৈ অসমৰ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ ৪২% ৰাজহ প্ৰদান কৰা এই আদিবাসী সমাজৰ কাষত মাত মাতিবলৈ কোনো নাই বুলি কয় । আনহাতে তেওঁ কয় যে অসমৰ ভূমিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ বনাবলৈ লোৱা পদক্ষেপৰ বাবে আনলাৰ যুদ্ধ বিৰতি গোটৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক আদৰণি জনাইছো ৷ কিন্তু আদিবাসী চাহ শ্ৰমিকৰ সংস্থাপন, জীৱিকাৰ পথ সুৰক্ষিত আৰু নিশ্চিত নকৰাকৈ উচ্ছেদ কৰাটো আদিবাসী লোকৰ প্ৰতি চৰকাৰী পক্ষই বৈষম্য নীতিৰ লগতে ঘৃণাৰ ভাৱধাৰাক প্ৰকাশ কৰিছে বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।

