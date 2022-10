শিৱসাগৰ,১৯ অক্টোবৰ: শিৱসাগৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে মহাবিদ্যালয়সমূহৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ল ৰছী টনা প্ৰতিযোগিতা (Tug of war in Sivasagar)। শিৱসাগৰ জিলা টাগ অৱ ৱাৰ এছ'চিয়েচনৰ (Sivasagar District Tug of War Association) উদ্যোগত ব'ৰ্ডিং খেলপথাৰত ( Boarding Playground of Sivasagar) জিলা ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃমহাবিদ্যালয় ৰছী টনা প্ৰতিযোগিতাখন ।

উক্ত প্ৰতিযোগিতাখন উদ্বোধন কৰে বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই (Sportsman Arjun Bhogeshwar Baruah) । ৰজা মহাৰজাৰ দিনৰ পৰাই ৰছী টনা খেল খেলা বুলি আমি জানো । এতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে এই ৰছী টনা খেল অনুষ্ঠিত কৰাটো ভাল খবৰ । প্ৰতিযোগিতাখনি উদ্বোধন কৰি এই মন্তব্য কৰে অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই ।

শিৱসাগৰত মহাবিদ্যালয় ভিত্তিক ৰচী টনা প্ৰতিযোগিতা

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ (Dibrugarh University) অনুমোদিত শিৱসাগৰ জিলাৰ ১৫ মহাবিদ্যালয়ৰ দলে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে । লক্ষ্যণীয় যে ৰছী টনা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ মাজত দেখা যায় ব্যাপক উছাহ ।

উল্লেখ্য় যে ৰছী টনা খেলৰ উৎপত্তি অনিশ্চিত হ'লেও কম্বোডিয়া, প্ৰাচীন ইজিপ্ট, গ্ৰীচ, ভাৰত আৰু চীন দেশত এই খেলৰে অনুশীলন কৰা হৈছিল । তাং ৰাজবংশৰ এখন প্ৰাচীন পুথি "দ্য নোটচ্ অৱ ফেং" অনুসৰি ৰছী টনা খেলবিধ "হুক টনা" নামেৰে পৰিচিত আছিল । বসন্ত আৰু শৰত কালৰ সময়ত (পঞ্চম-অষ্টম শতাব্দী) 'চু' ৰাজ্যৰ সামৰিক বাহিনীৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে এই খেলৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।

তাং ৰাজবংশৰ সময়ত সম্ৰাট হোৱানজঙে প্ৰায় ১৬৭ মিটাৰ দৈঘ্যৰ এক বিৰাট আকাৰৰ ৰছীৰ লগতে প্ৰতিটো ফৈদত প্ৰায় ৫০০জন খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণেৰে এই খেলৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল । অংশগ্ৰহণকাৰীক উৎসাহিত কৰিবলৈ আনকি দুয়োটা দলৰ বাবে পৃথকে পৃথকে একোটাকৈ ড্ৰাম বজোৱা দল ৰাখিছিল । ইয়াৰ পৰাই পৰৱৰ্তী সময়ত ৰছী টনা প্ৰতিযোগিতাৰ আৰম্ভ হয় ।

