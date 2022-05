ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেবৰ পদত্যাগ ৷ ৰাজ্যপাললৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ বিপ্লৱ কুমাৰ দেবৰ ৷

গুৱাহাটীৰ শিলসাঁকো বিলত চলা প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযানক লৈ বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলোকে ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পাছতো খিলঞ্জীয়া লোকসকলে বাস কৰা অঞ্চলটোত উচ্ছেদ চলোৱাক লৈ বহুতে চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে । চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপত গৰিহণা দিছে ভূমি অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতি আৰু গুৱাহাটী মাটি পট্টাকৰণ সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ।

মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক ভাবুকি আলফা(স্বা)ৰ (Sanjoy Kishan threaten by ULFA I)৷ শেহতীয়াকৈ আলফা(স্বা)য়ে চোৰাংচোৱাৰ অভিযোগত দুজনকৈ যুৱকক মৃত্যদণ্ড বিহাৰ সন্দৰ্ভত পৰেশ বৰুৱাক সমোলোচনা কৰি সংগঠনটোৰ ৰোষত পৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকী ৷

খানাপাৰাত মেগা নিযুক্তি প্ৰদান অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Himanta Biswa Hands Over Appointment Letters to 22,958)। এবছৰত ২৮ হাজাৰ নিযুক্তি প্ৰদান। জুলাই মাহত আৰু ৭-৮ হাজাৰ নিযুক্তি দিয়া হ'ব। জুলাইৰ শেষৰ সপ্তাহত ২৬ হাজাৰ পদৰ বাবে হ'ব লিখিত পৰীক্ষা। ১ লাখ নিযুক্তি দিয়‍াৰ সংকল্প সিদ্ধিলৈ ৰূপ‍ান্তৰ কৰা হ'ব।

ক্ৰমাৎ ভয়াবহ হৈ পৰিছে ডিমা হাছাওৰ পৰিস্থিতি(Dima Hasao situation is pathetic) । পদে পদে বাহিছে বিপদ । ভূমিস্খলনে লৈছে ভয়াবহ ৰূপ । ভূমিস্খলনত প্ৰাণ গ'ল শিশুসহ তিনিগৰাকীৰ ।

জীৱিত ব্যক্তিক মৃত সজাই ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে নাম ৷ ভুৱাকৈ স্থানান্তৰিত হোৱা বুলি দেখুৱাইও ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বহুতৰে নাম কৰ্তন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বৰপেটাত(Deletion of voters name from voter list in Barpeta) ৷ এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে খোদ নিৰ্বাচনী বিষয়াই ৷

নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰ বাহাদুৰ দেউবাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি ১৬ মে'ত নেপাললৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী (PM Modi to visit Nepal)। লুম্বিনীত নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰ বাহাদুৰ দেউবাৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিত বৈঠকত মিলিত হ'ব মোডী । কোনো 'ৰাজনীতিকৰণ' অবিহনে সীমান্ত বিবাদৰ বিষয় আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা ।

এইবাৰ বৰপেটাত অঘটন (Brutal murder in Barpeta) ৷ ভিনীয়েকৰ হাতত প্ৰাণ গ’ল খুলশালীৰ ৷ পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ ফলতেই এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে ৷ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৷

বৰপেটাৰ দুখনকৈ বিদ্যালয়ত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি(Tense situation in Barpeta)ৰ সৃষ্টি ৷ পাঠদান অব্যাহত থকাৰ সময়তে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অচেতন হৈ পৰাৰ লগতে আন একাংশই ভোগে জ্বৰ, গাৰ বিষ আদিত ৷ ইতিমধ্যে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই অসুস্থ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ভৰ্তি কৰিছে বহৰি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত ৷ অসুস্থ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক লৈ সম্প্ৰতি চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিছে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই ৷