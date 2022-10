এই দীপাৱলীত উত্তৰ প্ৰদেশৰ কাছগঞ্জত এবিধ মিঠাই বৰ্তমান চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে । এই বিশেষ মিঠাইবিধৰ নাম কাজু কলহ বা কাজু কলছ । এই কাজু কলহটোৰ দাম জানি আচৰিত হৈ পৰিব আপুনি ৷ কাৰণ এই কাজু কলহটোৰ দাম প্ৰতি কেজিত ২০ হাজাৰ টকা ।

বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ গোৱালতলীত (Police firing at Gowaltali) অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা । দৌৰি পলাৱলৈ চেষ্টা কৰোতেই শূন্যলৈ গুলী চলাই আৰক্ষীয়ে ৷ পিছত আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তজনক গ্ৰপ্তাৰ কৰে ।

'অৰুণোদয়' আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বৰ্তমান আৰ্থিক অৱস্থা আৰু তেওঁলোকৰ নিৰীক্ষণ সন্দৰ্ভত জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰ্য‍ালোচনা বৈঠক (Assam CM attended Arunodoi Scheme Review Meeting)। বিধায়ক, উপায়ুক্ত আৰু প্ৰতিখন জিলাৰ জিলা পৰ্যায়ৰ নিৰীক্ষণ সমিতিৰ সদস্যসকলৰ সৈতে কনফাৰেঞ্চিঙৰ জৰিয়তে পৰ্যালোচনা । বাদ পৰা নামবিলাক পুনৰ চালি-জাৰি চাই যোগ্য বিবেচিত হ’লে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ ।

সমাগত মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱ (Majuli Ras festival) । মাজুলীৰ ৰাস মহোৎসৱক লৈ নতুন পৰিকল্পনা আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ । দুখন নতুন জাহাজ মাজুলী আৰু নিমাতীৰ মাজত চলাব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ (IWT) সঞ্চালক পাৰ্থ পেগুৱে (two new ferry for Majuli in Ras) । মাজুলীৰ আগন্তুক ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে (Inland Water Transport) চলাব ৰাস দর্শনাৰ্থীৰ বাবে অতিৰিক্ত ফেৰী ।

ৰহাত চুৰি গাড়ী উদ্ধাৰ (Stolen car recovered at Raha) । ফাষ্ট টেগৰ বাবে ৰহা টোল প্লাজাত জব্দ চুৰি চেলেৰিঅ' গাড়ী । হোজাইৰ লংকাৰ পৰা চুৰি কৰি মণিপুৰত বিক্ৰী কৰিছিল গাড়ীখন (Stolen car recovered at Raha toll Plaza) । গাড়ীখনৰ নম্বৰ AS-01-EG-8391 । গাড়ীখনৰ প্ৰকৃত স্বত্ত্বাধিকাৰী লংকাৰ দীপাংকৰ দত্ত । গাড়ীখনত আহিছিল মণিপুৰ আৰক্ষীৰ (Manipur Police) এজন উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক । উক্ত গাড়ীখন মণিপুৰ আৰক্ষীৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক পি লাংপুইন'ৱে অসমৰ আচাং চিৰ' নামৰ এজন ব্যক্তিৰ পৰা ১৮ আগষ্টত ইম্ফলৰ পৰা ২ লাখ ৮৫ হাজাৰ টকাত ক্ৰয় কৰিছিল । চুৰি গাড়ীখনৰ আগত TOURISM STUDY TOUR MANIPUR বেনাৰ লিখা আন এখন গাড়ীও আহিছিল ।

ইগন'ৰ (IGGNOU) ঐতিহাসিক পদক্ষেপ । এতিয়াৰ পৰা বিশ্বৰ যিকোনো প্রান্তৰ লোকে অসমীয়া বিষয়ত ল’ব পাৰিব স্নাতক ডিগ্রী । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন দেশৰ প্ৰথমখন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইগন'ই চলিত বৰ্ষৰ পৰা ভাৰতৰ আন কেইবাটাও ভাষাৰ লগতে স্নাতক পর্যায়ত অসমীয়া ভাষাৰ পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিছে । চলিত বৰ্ষৰ বাবে নামভর্তি আৰম্ভ হৈছে আৰু বৰ্ষটোত ইগন’ৰ পৰা ১৬২জন শিক্ষাৰ্থীয়ে অসমীয়া বিষয়ক নিজৰ নিৰ্বাচিত বিষয় হিচাপে লৈ স্নাতক শ্রেণীত নামভর্তি কৰিছে ।

এন আৰ চি আৰু নিবনুৱা সমস্যাক লৈ সংবাদমেলত (Congress react on NRC) সৰৱ প্রাক্তন সাংসদ তথা প্রদেশ কংগ্ৰেছৰ উপ-সভাপতি দ্বিজেন শৰ্মা । অবৈধ ‘হিন্দু বাংলাদেশী’ নাগৰিকক ভাৰতীয়কৰণ কৰাৰ গোপন এজেণ্ডাত আউল লগাৰ বাবেই নসাৎ কৰা হ'ল এন আৰ চি । লগতে ক’লে, অসমৰ নিবনুৱাক লৈ চূড়ান্ত হেতালি খেলিছে বিজেপি চৰকাৰে । আনহাতে, পিছ দুৱাৰেদি পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীক চাকৰি দিয়াৰ বাবেই চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ বাবে ৫ নম্বৰৰ মৌখিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে (Assam Congress slams BJP led Assam government) ।

ৰাজ্যত হস্তী মানুহৰ সংঘাত অব্যাহত আছে (Man elephant conflict)। যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰত পুনৰ এই সংঘাতে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ । অঞ্চলটোত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত থকাৰ মাজতে আন এক মৰ্মান্তিক ঘটনা । বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হ'ল এজন লোকৰ (Man killed in wild elephant attack)। মৃত লোকজন চাহ শ্ৰমিক নকুল ভূঞা বুলি জানিব পৰা গৈছে । উল্লেখ্য যে নিশা তিতাবৰৰ ৰঙাজান চাহ বাগিচাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা ।

কলিয়াবৰৰ শিলঘাটৰ ৰে’ল লাইনৰ সমীপত আজি সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road Accident in Kaliabor)। পথ দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে নিহত হয় এজন লোক ৷ ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি, পথৰ কাষেৰে গৈ থকা এজন চাইকেল আৰোহীক মহতিয়াই নিয়ে এখন তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে ৷ ফলত থিতাতে নিহত হয় শিলঘাট কেন্দুপামৰ কাৰ্তিক মুঢ়া নামৰ ব্যক্তিজন (Cyclist killed in dumper collision in Kaliabor) ।

ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে (Russia attack in Ukraine)। ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনে ইউক্ৰেইনৰ চাৰিটা অঞ্চলত সামৰিক আইন ঘোষণা কৰে । এনে পৰিস্থিতিত শিক্ষাৰ্থীসহ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক যিমান সম্ভৱ সোনকালে ইউক্ৰেইন এৰি যাবলৈও পৰামৰ্শ দিছে ভাৰতীয় দূতাবাসে ।