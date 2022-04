শিক্ষাৰ্থীৰ দলটোৱে ইউৰোপীয় দেশসমূহৰ কৃষি আৰু অনুসংগিক ক্ষেত্ৰত ঔদ্যোগিক সামৰ্থ বৃদ্ধিৰ দিশত গ্ৰহণ কৰিব বিশেষ প্ৰশিক্ষণ । তেওঁলোকে চেন্ট্ৰেল লংকাশ্বায়াৰ বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰিষ্টন(University of Central Lancashire in UK)ত এই উচ্চ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিব । তিনি মাহজোৰা প্ৰশিক্ষণ কালত শিক্ষাৰ্থীসকলে সেই দেশৰ কৃষি অৰ্থনীতি তথা সামগ্ৰিক ব্যৱস্থাপনাৰ ওপৰত বিশেষভাবে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব ।

কোকৰাঝাৰত আৰক্ষীৰ গুলীচালনা(Encounter at Kokrajhar) ৷ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে মোহনলাল নামৰ এটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী(Drugs smuggler injured at police encounter) ৷ ৰাজস্থান অভিমুখী এখন ট্ৰাকৰ পৰা নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰৰ পিছতে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি মাৰি ট্ৰাকত অগ্নিসংযোগ দুৰ্বৃত্তৰ ৷

যোৰহাটৰ ভোগদৈ নৈত উদ্ধাৰ কেইবাজাঁই সজীৱ গুলী(Live Bullets recovered from Bhogdoi river) ৷ যোৰহাটৰ ৰাজতিয়াৰ সমীপৰ ভোগদৈ নদীত সজীৱ গুলী উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাই স্বাভাৱিকতে সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ ৷ নৈত গা ধুবলৈ যোৱা স্থানীয় লোকে গুলীখিনিৰ সম্ভেদ লাভ কৰি নদীৰ পানীত বুৰ মাৰি উদ্ধাৰ কৰে কেইবাশতাধিক গুলী ৷

মূল্যবৃদ্ধিক লৈ উত্তাল ৰাজ্য(Protest against price hike) ৷ কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি সম্পৰ্কে যেন কোনো কথা গাতেই লগা নাই শাসকীয় পক্ষৰ ৷ শুকুৰবাৰে মহানগৰীত অনুষ্ঠিত এক ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰাই কমকৈ মিঠাতেল ব্য়ৱহাৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ(MLA Atul Bora advises less use of mustard oil) দিয়ে ৷

মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল জিগনেশ মেৱানী (Jignesh Mevani got bail) ৷ মুক্তিৰ পিছত সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ সমুখত পুনৰবাৰ পুষ্পাৰ ভংগিমা দেখুৱালে জিগনেশে (Jignesh comes in Pushpa's style) ৷ বৰপেটাৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে আজি এক হাজাৰ টকাৰ পি আৰ ব'ণ্ডত মঞ্জুৰ কৰিলে জিগনেশৰ জামিন আবেদন ৷

ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত হ’ল গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ প্ৰৱক্তা ৷ প্ৰৱক্তাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ (FIR against GCC teacher)৷ ছাত্ৰগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰাৰ সন্দৰ্ভত অভিযুক্ত প্ৰৱক্তাগৰাকীয়ে অস্বীকাৰ নকৰিলেও ছাত্ৰজনে অভিযোগ কৰাৰ দৰে প্ৰহাৰ কৰা নাছিল বুলি মন্তব্য কৰে ৷

বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বিজেপিৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ বাসগৃহৰ পৰা নগদ ধন সংগ্ৰহ কৰি ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিক সহায় কৰাৰ অভিযোগ কৰি সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক কৰিমউদ্দিন বৰভূঞাই । এতিয়া এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত এটা ১০০ কোটি টকাৰ এটা মানহানি গোচৰৰ সমুখীন হৈছে বিধায়ক বৰভূঞা (Hundred crore rupees defamation case against AIUDF MLA) ৷

পুনৰ আলফা স্বাধীনে ৰাজহুৱা কৰিছে এটা ভিডিঅ' । বুধবাৰে আৰক্ষীৰ গুপ্তচৰ বুলি দাবী কৰা সঞ্জীৱ শৰ্মা সন্দৰ্ভত কেতবোৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰাৰ পাছত আলফা স্বাধীনে শুকুৰবাৰে আন এটা ভিডিঅ' ৰাজহুৱা কৰিছে (Video of Spy Sanjiv Sarma) । আলফা স্বাধীনৰ ম্যানমাৰ কেম্পত ধৰা পৰা অসম আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱা সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ দ্বিতীয়টো ভিডিঅ'ত কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য সদৰি কৰা হৈছে ।

এইবাৰ ড্ৰাগছ সৰবৰৰাহকাৰীৰ গুলীত আহত হ’ল আৰক্ষী বিষয়া ৷ গোৱালপাৰাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা ৷ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে গুলীবিদ্ধ কৰে উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক অনুৰাগ শৰ্মাক (Police officer injured in Goalpara)৷

শুকুৰবাৰে গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক জিগনেশ মেৱানীক জামিন মঞ্জুৰৰ পূৰ্বে বিধায়কগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰে কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে' পুৰকায়স্থই (Kamalakhya Dey Purkayastha meets Jignesh Mevani) ৷ বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰহিম খানৰ সৈতে বৰপেটা সদৰ খানাত উপস্থিত হৈ জিগনেশ মেৱানীৰে প্ৰায় ২০ মিনিট কথা-বতৰা হয় ৷