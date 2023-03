হালোৱাটিঙত কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন সতীয়া পিতৃৰ

আমগুৰি, ১৬ মাৰ্চ : ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পিছত সিটো কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা (teenage sexual abuse case in Assam) । কেইদিনমানৰ পূৰ্বে শিৱসাগৰৰ নামতিত এগৰাকী কিশোৰীক নিৰ্যাতন চলাই অভিযুক্তক জে'ললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত পুনৰ শিৱসাগৰৰ হালোৱাটিঙত কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে (teenage abuse case in sivasagar Assam) । এইবাৰ হালোৱাটিং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মাধৱ নগৰত এগৰাকী ১৩ বছৰীয়া কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে (allegation of minor girl abuse in Sivasagar) ।

কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অজয় পাণতাঁতী নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে । জানিব পৰা মতে, চেলেং চাহ বাগিচাৰ নিবাসী অজয় পাণতাঁতীয়ে হালোৱাটিংত ভাড়াঘৰত থাকি মটীয়াৰ কাম কৰি আছিল । অভিযুক্ত অজয় পাণতাঁতীৰ পত্নীৰ পূৰ্বৰ স্বামীৰ কন্যা আছিল তেৰ বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকী (Sivasagar teenage abusing case)। চাৰি বছৰৰ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা অজয় পাণতাঁতীৰ পত্নীৰ পূৰ্বৰ স্বামীৰ কন্যা আছিল ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকী ।

অভিযুক্ত অজয় পাণতাঁতীয়ে পূৰ্বৰ স্বামীৰ কিশোৰীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ । লগতে যৌন নিৰ্যাতনৰ এই ঘটনাৰ কথা মাতৃৰ আগত নক'বলৈও সকীয়াই দিয়ে । অন্যথা প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকিও প্ৰদান কৰি আহিছিল । কিন্তু কিশোৰীগৰাকীয়ে এই নিৰ্যাতন বেছি দিনলৈ সহিব নোৱাৰি অৱশেষত মাতৃৰ আগত সকলো কথা খুলি কয় । কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃয়ে এই কথা জানিব পাৰি ঘটনা সন্দৰ্ভত হালোৱাটিং থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ।

তাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত অজয় পাণতাঁতীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । বৃহস্পতিবাৰে হালোৱাটিং আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত অজয় পাণতাঁতীক ১৮/২০২৩ নম্বৰৰ গোচৰত ৩৭৬(৩) আই পি চি আৰ/ডব্লিউ ধাৰাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জে'ললৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

আনহাতে, এই ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ । বিশেষকৈ পিতৃ-কন্যাৰ পৱিত্ৰ সম্পৰ্কত এনে ধৰণৰ ঘটনাই মানৱ সমাজক লজ্জিত কৰিছে । পিতৃৰ হাতত সন্তানৰ সুৰক্ষা নোহোৱাটোৱেও আন এক চৰ্চাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

