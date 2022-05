আমগুৰি, ২৯ মে’ : শিৱসাগৰ জিলাত শিক্ষক নিযুক্তিত ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে (Teacher recruitment scam in Sivasagar) ৷ তথ্য অনুসৰি, ১৯৯১ চনৰ পৰা ২০০০ চনলৈ সংঘটিত হৈছিল শিক্ষক নিযুক্তিৰ ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী ৷ শিৱসাগৰৰ আমগুৰি, ডিমৌ, নাজিৰা, খেলুৱা, সোণাৰী, সাপেখাটী শিক্ষাখণ্ডত সংঘটিত হৈছিল এই শিক্ষক নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰী ৷ এই তথ্য ৰাজহুৱা কৰিছে অসম নৱ নিৰ্মাণ সেনাই ৷

অসম নৱ নিৰ্মাণ সেনাই উল্লেখ কৰা অনুসৰি, এই কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে শিৱসাগৰ জিলা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰাক্তন শিক্ষা বিষয়া আনোৱাৰ হুছেইন আৰু শিক্ষক বাবুল হুছেইনক । অসম নৱ নিৰ্মাণ সেনাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত লেখ আৱেদনৰ ভিত্তিত আৰু জয়সাগৰ আৰু গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছিল এক এজাহাৰ ৷ এই এজাহাৰৰ ভিত্তিতেই আৰম্ভ হৈছে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ।

শিক্ষক নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰী; নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবী অসম নৱ নিৰ্মাণ সেনাৰ

উল্লেখ্য যে, শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰাক্তন শিক্ষা বিষয়া আনোৱাৰ হুছেইন আৰু শিক্ষক বাবুল হুছেইনক আটক কৰাৰ পিছতেই কেলেংকাৰীৰ সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে । শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰাক্তন শিক্ষা বিষয়া আনোৱাৰ হুছেইন আৰু শিক্ষক বাবুল হুছেইনক আটক কৰাৰ পিছতেই অসম নৱ নিৰ্মাণ সেনাই সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া নিৰপেক্ষভাৱে আগবঢ়াবলৈ দাবী জনাইছে ।

উল্লেখ্য যে, অসম নৱ নিৰ্মাণ সেনাই ২০১৯ চনত শিৱসাগৰ জিলাৰ বহুকেইখন আৰক্ষী থানাত শিক্ষক কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল । যোৱা তিনি বছৰে এই কেলেংকাৰীৰ কোনো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগনবঢ়াত অসম নৱ নিৰ্মাণ সেনাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত লেখ আৱেদন দাখিল কৰিছিল । ইয়াৰ পিছতেই শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি প্ৰাক্তন শিক্ষা বিষয়াসহ এগৰাকী শিক্ষকক আটক কৰা ঘটনাই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।

আনহাতে, শিৱসাগৰত শিক্ষক নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰী (Corruption in Teachers appointment) কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালতহে সংঘটিত হৈছিল বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই ৷ প্ৰাক্তন শিক্ষা বিষয়া আনোৱাৰ হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই অবৈধ নিযুক্তিত নাম সাঙোৰ খাইছিল বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ (Former education officer Anwar Hussain arrested in Sivasagar) ৷

প্ৰাক্তন শিক্ষা বিষয়া আনোৱাৰ হুছেইনৰ পত্নীৰ ভাষ্যৰ পিছতেই বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ দাঙি ধৰে ।

