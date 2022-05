আমগুৰি, ১৩ মে : ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত গুণোৎসৱ চলি থকাৰ মাজতে আমগুৰিত সংঘটিত হৈছে এক নাভূত-নাশ্ৰুত ঘটনা । নাজিৰা শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনস্থ ৮০৫নং গাহৰিছোৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক বিভূজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে দৈনিক শিক্ষানুষ্ঠানলৈ সুৰাপান কৰি অহাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে (Allegation against one teacher from Amguri)৷

স্থানীয় লোকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত নাজিৰা শিক্ষাখণ্ডৰ বিষয়া আৰু কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশে চলোৱা তদন্তৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য ৷ যাৰ ফলত বিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক বিভূজ্যোতি গগৈয়ে বিদ্যালয়লৈ মদ্যপাণ কৰি অহাৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিক্ষা প্ৰদান নকৰি কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰি আহিছিল (Teacher comes to school drunk at Amguri) ।

শিক্ষকৰ পবিত্ৰ বৃত্তিত কালিমা সানিলে এজন শিক্ষকে

এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোক আৰু মাতৃগোটে লিখিতভাৱে শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্তক অভিযোগ দাখিল কৰিছিল । অভিযোগৰ ভিত্তিত জিলা উপায়ুক্তই নাজিৰাৰ দণ্ডাধীশ আৰু জিলা শিক্ষা বিভাগক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । অৱশেষত নাজিৰাৰ দণ্ডাধীশ আৰু জিলা শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াই বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ চৰজমিন তদন্ত কৰি বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক বিভূজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সত্য বুলি প্ৰমাণিত কৰে ।

ইতিমধ্যে, নাজিৰাৰ দণ্ডাধীশ আৰু শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াই তদন্তৰ প্ৰতিবেদন জিলা উপায়ুক্তক দাখিল কৰিছে । জিলা উপায়ুক্তই পৰৱৰ্তী সময়ত এই ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সেইয়া বৰ্তমানেও স্পষ্ট হৈ উঠা নাই । ইফালে স্থানীয় লোকে প্ৰধান শিক্ষক বিভূজ্যোতি গগৈক নিলম্বনৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে বিদ্যালয়খনত অন্য এগৰাকী শিক্ষকক নিযুক্তি দিবলৈ দাবী জনাইছে ।

