শিৱসাগৰ, ৭ নৱেম্বৰ: স্বদেশৰ সীমা ভেদী বিশ্বৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰ্তজনৰ ত্ৰাণকৰ্তা, দৰিদ্ৰৰ ভগৱান হিচাপে চৰ্চা লাভ কৰা জনপ্ৰিয় বলিউদ অভিনেতা চনু সুদৰ বদান্যতাত শিৱসাগৰৰ ৰাজু আলি নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে ৷ প্ৰায় তিনি লাখ টকাৰ মূল্যৰ দুখনকৈ বৈদ্যুতিক চাৰ্জিং হাত লাভ কৰিছে ৰাজুৱে (Sonu Sood Gives New Lease Of Life To Raju Ali) ৷

দুয়োখন হাত নথকা ৰাজুক অভিনেতাগৰাকীয়ে কৰা এই সহায় বৰ্তমান সমগ্ৰ জিলাখনতেই সৰ্বাধিক চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ৷ এক আকস্মিক ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ দুয়োখন হাত হেৰুৱাই অক্ষম হৈ পৰা ৰাজু আলিয়ে সাত সাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰৰ বলিউদৰ শিল্পীগৰাকীৰ সহৃদয়তাত দুয়োখন হাত লাভ কৰি সক্ষম ব্যক্তিৰ দৰেই চলাচল কৰিব পৰা ঘটনাক লৈয়েই সৃষ্টি হৈছে এই চৰ্চাৰ ৷

ৰাজু আলিক হাত দিলে চনু সুদে

ইতিমধ্যে জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীৰ বদন্যতাৰ বাবেই শিৱসাগৰৰ ষ্টেচন চাৰিআলিৰ ৰাজু আলিৰ পৰিয়ালত উঠিছে আনন্দৰ জোৱাৰ (Sonu Sood helps Sivasagar man) ৷

উল্লেখ্য যে, শিৱসাগৰৰ ষ্টেচন চাৰিআলিৰ স্থায়ী নিবাসী ৰাজু আলি পেছাত এগৰাকী গাড়ীৰ চালক ৷ প্ৰায় ৫৭ বছৰীয়া ৰাজু আলিয়ে আজিৰ পৰা কেইটামান বছৰৰ পূৰ্বে সংঘটিত এক ভয়ানক দুৰ্ঘটনাত কিলাকুটিৰ তলতেই দুয়োখন হাত হেৰুৱাইছিল ৷ প্ৰায় ডেৰ বছৰ চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ পিছত চিকিৎসালয়ৰ পৰা সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতি আহিছিল যদিও ৰাজু আলি হৈ পৰিছিল শাৰিৰীকভাৱে সম্পূৰ্ণ অক্ষম ৷

দুখন হাতবিহীন এক যন্ত্ৰণাকাতৰ দুর্বিষহ জীৱন যাপন কৰা ৰাজু আলিয়ে দুখন প্লাষ্টিকৰ হাত লগাই চলাচল কৰিছিল যদিও অক্ষমতা একেই আছিল ৷ কিন্তু ঘৰৰ টিভিত সঘনে চনু সুদ নামৰ অভিনেতাগৰাকীয়ে বিভিন্ন সময়ত দৰিদ্ৰ জনতাক মুক্ত হস্তে সহায় কৰি অহাৰ লগতে বিগত লকডাউনৰ সময়ছোৱাত মুম্বাইত কৰ্মৰত অসমৰ শতাধিক যুৱকক নিজা খৰচত বিমান ভাড়া কৰি অসমলৈ পঠিওৱা কাৰ্যই আপ্লুত কৰিছিল ৷ যি কোনো মূল্যৰ বিনিময়ত অভিনেতাগৰাকীক এবাৰ লগ পোৱাৰ হেঁপাহ পুহি ৰখা অক্ষম ৰাজু আলিয়ে বিগত ২৬ অক্টোবৰৰ দিনা ৰেলেৰে অকলেই যাত্ৰা কৰে মুম্বাইলৈ ৷

ত্ৰিশ অক্টোবৰৰ দিনা মুম্বাইত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই বিয়লি অভিনেতা চনু সুদৰআন্ধেৰিস্থিত বাসগৃহত (Bollywood actor Sonu sood) উপস্থিত হয়গৈ ৰাজু ৷ শ শ লোকৰ লানি নিছিগা শাৰীৰ মাজত প্ৰায় ৪ ঘন্টাৰ অন্তত চনু সুদে সাক্ষাৎ লাভ কৰে ৰাজু আলিয়ে ৷ হাতবিহীন ৰাজু আলিয়ে কিলাকুটিৰ ভংগীমাৰেই চনু সুদৰ প্ৰতি নমস্কাৰ দিয়াৰ পিছতেই অভিনেতাগৰাকীয়ে সাৱতি ধৰে ৰাজু আলিক ৷

চৰম দুৰ্দশাৰ মাজতো ৰাজুৱে এনেদৰে অসমৰ পৰা গৈ মুম্বাইত উপস্থিত হোৱা কাৰ্যত স্তম্ভিত হৈ পৰে অভিনেতাগৰাকী ৷ ৰাজু আলিৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে জ্ঞাত হৈ লগে লগেই চনু সুদে ৰাজু আলিৰ বাবে বৈদ্যুতিক চাৰ্জাৰযুক্ত দুখন হাত সংস্থাপনৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়ে মেনেজাৰগৰাকীক ৷

লগে লগেই চনু সুদৰ পৰামৰ্শত পিছদিনা পুণেৰ চেলাগাঁও নামৰ অঞ্চলটোৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানলৈ ৰাজু আলিক লৈ যায় চনু সুদৰ কৰ্মচাৰীসকলে ৷ ইয়াতেই ৰাজু আলিৰ দেহত সংস্থাপন কৰা হয় তিনি লাখ টকাৰ বজাৰ মূল্যৰ দুখনকৈ বৈদ্যুতিক হাত ৷ যি দুখন হাত লগোৱাৰ লগে লগেই স্বাভাৱিক ব্যক্তিৰ দৰেই সকলো প্ৰয়োজনীয় কাম সম্পাদন কৰিব পৰা এগৰাকী সক্ষম ব্যক্তিত পৰিণত হয় ৰাজু আলি ৷ ইফালে পুণেত হাত লগোৱাৰ দিনাখনেই ৰেল ধৰাত বিলম্ব হোৱাৰ বাবেই সেইদিনা চনু সুদৰ অতিথিশালাত নৈশ যাপনৰো সুবিধা লাভ কৰে ৰাজুৱে ৷

বিগত ৮ টা বছৰ ধৰি দুহাতেৰে গিলাছ এটা ধৰিব নোৱাৰা ৰাজু আলিয়ে সেইনিশা অতিথিশালাত দুই হাতেৰে চাহৰ পিয়লা ধৰি খাবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ মুম্বাইৰ পৰা আহি আজি অৰ্থাৎ সোমবাৰে শিৱসাগৰত আহি উপস্থিত হয় ৰাজু ৷ তেওঁ অকপটে কৈ গ’ল দৰিদ্ৰৰ ত্ৰাণকৰ্তা চনু সুদৰ কথা ৷ অভিনেতা চনু সুদৰ বাবেই নতুনকৈ পৃথিৱীখনত বিচৰণৰ সুবিধা পোৱা ৰাজু আলিয়ে কৈ গ’ল ভগৱানৰ অৱতাৰ চনু সুদৰ উদাৰচিত্ততাৰ কথা ৷

পত্নী আৰু দুই সন্তানৰ সৈতে বসবাস কৰা ৰাজুৱে চনু সুদৰ এই ঔদাৰ্য্যৰ বাবেই জীৱনৰ বাকীকেইটা দিন পুনৰ আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ জীৱন যাপনৰ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰে ৷ অভিনেতাগৰাকীত অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৰাজুৱে ৷

