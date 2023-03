গৌৰীসাগৰ নগৰতো পথ নিৰ্মাণৰ নামত পুখুৰী সদৃশ গাত

আমগুৰি, ১১ মাৰ্চ: চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ নামত শিৱসাগৰ জিলাত নিৰ্মাণৰত ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে ল'ৰা-ধেমালি কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । তাৰোপৰি জিলাখনৰ জাঁজীৰ পৰা ডিমৌ পৰ্যন্ত চাৰিলেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ লেহেমীয়া গতিত চলাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ (Slow pace of Construction of four lane road in Sivasagar)। লগতে গৌৰীসাগৰ নগৰতো এই নিৰ্মাণকাৰ্য অতি লেহেমীয়া গতিত চলি থকা বুলি ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে (Slow construction of Four Lane road in Gaurisagar)। ফলত যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে । ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকীসকলেও চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ বাবে বিভিন্ন সমস্য়াৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে । চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই নিজৰ মইমতালিৰে নিৰ্মাণকাৰ্য চলোৱাত ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ।

গৌৰীসাগৰ নগৰত পথ নিৰ্মাণৰ নামত পুখুৰী সদৃশ বৃহৎ বৃহৎ গাত খান্দি সৰ্বসাধাৰণৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে নিৰ্মাণকাৰী কোম্পানীটোৱে (Public reaction against Construction company in Gaurisagar)। কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ৰ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে ফ'ৰলেন যুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ কাম ক্ষিপ্ৰ কৰাৰ বাবে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতো শিৱসাগত অতি লেহেমীয়া গতিৰে নিৰ্মাণকাৰ্য চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে (Union Minister Nitin Gadkari)। কিছুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ৰ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে ফ'ৰলেন পথ নিৰ্মাণৰ কাম ক্ষিপ্ৰ কৰাৰ বাবে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছিল যদিও সেই নিৰ্দেশক এতিয়া ভেঙুচালি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।

উল্লেখ্য যে জাঁজীৰ পৰা ডিমৌ পৰ্যন্ত কেৱল ১৩ শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা শিৱা হৰলালকা মালিকাধীন ফ'ৰ ষ্টাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱেও অতি লেহেমীয়া গতিৰে চলাইছে নিৰ্মাণকাৰ্য । বিভিন্ন স্থানত নিৰ্মাণৰ পিছতেই ঠায়ে ঠায়ে ভাঙি গৈছে চাৰিলেনযুক্ত পথৰ অংশ । সোণৰ কণী পৰা হাঁহত পৰিণত চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ বহুকেইটা প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াৰ পূৰ্বে জাঁজীৰ পৰা ডিমৌৰ মাজৰ অংশত নিৰ্মাণ কৰি থাকোতেই আধাতেই কাম এৰি পলায়ণ কৰিছিল ।

ইয়াৰ পিছতেই শিৱা হৰলালকা মালিকাধীন ফ'ৰ ষ্টাৰ প্ৰতিষ্ঠানে এই অংশৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লাভ কৰে । ইপিনে, শিৱা হৰলালকা মালিকাধীন ফ'ৰ ষ্টাৰ প্ৰতিষ্ঠানে গৌৰীসাগৰ সম্প্ৰতি নিৰ্মাণকাৰ্য চলাই আছে যদিও এই নিৰ্মাণ লেহেমীয়া হোৱাত জাঙুৰ খাই উঠিছে গৌৰীসাগৰৰ ব্যৱসায়ীৰ লগতে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা (All Tai Ahom Students Union)। গৌৰীসাগৰ নগৰক কদৰ্যময় অৱস্থালৈ এৰি দিয়া পূৰ্বৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিসংগতিৰ ফল যোৱা তিনি বছৰে ভুগি আহিছে গৌৰীসাগৰবাসীয়ে ।

