আমগুৰি,২৮ জুলাই : শিৱসাগৰ জিলালৈ সুনাম কঢ়িয়ালে এগৰাকী টাইকোৱাণ্ডো খেলুৱৈয়ে । সদৌ অসম টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত তিনিটাকৈ সোণ আৰু এটা ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে জিলিকিল আমগুৰিৰ পঞ্চি পায়েং । ঢোলে-দগৰে খেলুৱৈগৰাকী আদৰণি জনালে গাঁওবাসীয়ে ।

উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছিল সদৌ অসম টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতা (All Assam Taekwondo competition in Bongaigaon)। য'ত শিৱসাগৰ জিলাৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়ায় লাহদৈগড় মিচিং গাঁৱৰ পঞ্চিয়ে । প্ৰতিযোগিতা সোণ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হয় (Sivsagar player win gold in All Assam Taekwondo competition)।

পদক বিজয়ী পঞ্চি নিজ গৃহ উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে গাঁওবাসীয়ে ব্যাপকভাৱে আদৰণি জনায় (Felicitation of Ponshi Payeng at Amguri)। ফুল চটিয়াই নাচি-বাগি পঞ্চিৰ সফলতাত সকলো আনন্দ উল্লাহ কৰে । লগতে গামোচা, ফুলাম জাপিৰে বিভিন্ন সংগঠনে সম্বৰ্ধনাও জনায় খেলুৱৈগৰাকীক ।

তিনিটা সোণ আৰু এটা ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে শিৱসাগৰলৈ সুনাম পঞ্চি পায়েঙৰ

ইফালে পঞ্চিয়ে এতিয়ালৈ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাক প্ৰায় ২১ টাকৈ সোণ আৰু ২ টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অলিম্পিক খেলাৰ সপোন মনত পুহি ৰখা আমগুৰিৰ পঞ্চিয়ে সমৰ কলাত বিশেষ পাৰদৰ্শিকতাৰে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । যাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সমৰ কলাত সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে পঞ্চি । আমগুৰি লাহদৈগড়ৰ নিবাসী ইন্দেশ্বৰ পায়েঙৰ কন্যা তথা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী পঞ্চি পায়েঙে ৬ বছৰ বয়সৰ পৰাই সমৰ কলাৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে ।

পঞ্চি পায়েঙে ২০২১ বৰ্ষতে মুঠ ১০ টাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আমগুৰি টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীত ৰাজু কোঁৱৰৰ তত্ত্বাৱধানত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি থকা পঞ্চি পায়েঙে ২০১৮-১৯ বৰ্ষত পঞ্চম ৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক ষ্টুডেন্টছ গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক :Assam Youth Olympic 2022 : টাং চু ডু ইভেণ্টত ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে নলবাৰীলৈ সুনাম দুই খেলুৱৈৰ