শিৱসাগৰ,৫ ছেপ্তেম্বৰ: আজি শিক্ষক দিৱস (Teachers day celebrated in India) । শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই শিক্ষা ক্ষেত্ৰত জিলিকিল শিৱসাগৰ জিলা । কিয়নো শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই ঘোষণা কৰা হ'ল গুণোৎসৱৰ ফলাফল । ৰাজ্যজুৰি অনুষ্ঠিত হোৱা গুণোৎসৱৰ ফলাফলত শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন কৰিলে শিৱসাগৰ জিলাই (Sivasagar district ranks first in Gunotsav) ।

এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে শিৱসাগৰৰ শিক্ষক সমাজ । আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে বিদ্যালয় সমূহৰ পৰিদৰ্শক কমলজ্যোতি গগৈয়ে । তেওঁ লগতে সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে (Gunotsav 2022) । লক্ষ্যনীয় যে, অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰতো শিক্ষক দিৱস উদযাপন কৰি থকাৰ সময়তে আহিল গুণোৎসৱৰ ফলাফল (Gunotsav in Assam) ।

গুণোৎসৱত প্ৰথম স্থান দখলেৰে উজলিল শিৱসাগৰ

উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে জিলা প্ৰশাসন আৰু শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত ৬১ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক দিৱস উদযাপন কৰা হয় । এই উপলক্ষে শিৱসাগৰ যুৱ দ'লত অনুষ্ঠিত কৰা মুকলি সভাত ৩৬ গৰাকী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় । আৰু এই অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়তে গুণোৎসৱত প্ৰথম স্থান লাভ কৰাৰ খবৰ পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰে অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত সকলো ব্যক্তি ।

ইফালে সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে বক্তৃতা প্ৰদান কৰে বীৰাংগনা সতী সাধনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ড° জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়াই । শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী সকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলক তোষামোদ কৰাতকৈ ভুল আঙুলিয়াই সঠিক পথৰ সন্ধান দিব লাগে বুলি আহ্বান জনাই শইকীয়াই । শিক্ষকতা কেৱল চাকৰি নহয় আৰু সমাজ গঢ়িবলৈ শিক্ষকসকলৰ বহু দায়িত্ব আছে বুলিও উল্লেখ কৰে ড° জ্যোতি প্ৰসাদ শইকীয়াই । বিদ্যালয় সমূহৰ পৰিদৰ্শক কমলজ্যোতি গগৈয়ে আঁতধৰা অনুষ্ঠানটোত উপায়ুক্ত আদিত্য বিক্ৰম যাদৱকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক: বিহংগম দৃষ্টিত শিক্ষক দিৱস আৰু অসমৰ শিক্ষক সমাজ