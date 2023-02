ৰমণী পঞ্চায়তত অনিয়ম

আমগুৰি, ২২ ফেব্ৰুৱাৰী: চৰকাৰে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মহিলাসকলৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা অৰুণোদয় আঁচনিত ব্য়াপক অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন ঠাইত এই আঁচনিৰ পৰা একাংশ মহিলা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে (Scam in Arunoday scheme in Sivasagar)। আন জিলাৰ লগতে শিৱসাগৰৰ নাজিৰাতো অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে বহুতো প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী ।

জিলাখনৰ নাজিৰাৰ ৰমণী পঞ্চায়তত অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনত ব্যাপক বিসংগতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Protest against Scam in Arunoday scheme at Nazira)। নাজিৰা মহকুমাৰ চন্তক ৰমণী পঞ্চায়তত দৰিদ্ৰ মহিলা বিশেষকৈ বিধৱা, অন্য় ধৰণে সক্ষম লোকক অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন নকৰি আৰ্থিকভাৱে স্বচ্চল লোকক হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন কৰাত সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ (Protest in Santak Ramani Panchayat of Nazira)। অৰুণোদয় আঁচনিত যোগ্য হিতাধিকাৰীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট নকৰি পঞ্চায়তখনে ব্যৱসায় কৰা লোকৰ পৰিয়ালক হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন কৰি বিসংগতিপূৰ্ণভাৱৈ কাম কৰাত এই হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।

কেইবাখনো গাঁৱৰ প্ৰায় ৭৫ গৰাকীতকৈও অধিক মহিলা হিতাধিকাৰী অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাত সৃষ্টি হৈছে এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । ৰমণী পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলে অযোগ্য হিতাধিকাৰীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । উল্লেখ্য যে, শিৱসাগৰ জিলাৰ বহুকেইটা গাঁও পঞ্চায়তত অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনত ব্যাপক বিসংগতিৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে । ইতিমধ্যে বহু বঞ্চিত মহিলাই গাঁও পঞ্চায়ত কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে । ইয়াৰ পিচতো যোগ্য মহিলাই লাভ কৰা নাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন । শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনেও অৰুণোদয় আঁচনিৰ বিসংগতি নোহোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজিকোপতি ব্যৱস্থা নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে নাই ।

ৰাজ্য় চৰকাৰৰ দ্বাৰা উন্মোচিত এইখন অভিলাসী আঁচনি 2020 চনৰ 2 অক্টোবত মুকলি কৰা হৈছিল ৷ এই আঁচনিখনে ৰাজ্যত বাস কৰা প্ৰায় 19.10 লাখ পৰিয়ালক প্ৰত্যক্ষ লাভালাভ স্থানান্তৰণ আঁচনিৰ মাধ্যমেৰে প্ৰতি মাহে 1000 টকাৰ বিত্তীয় অনুদান প্ৰদান কৰি আহিছে । এই আঁচনিখনকলৈ এতিয়া ৰাজ্য়ৰ সৰ্বত্ৰে চলিছে অনিয়ম ।

উল্লেখ্য় যে, কেইদিনমান পূৰ্বে জিলাখনৰ আমগুৰিত অৰুণোদয় আঁচনিৰ বঞ্চিত হিতাধিকাৰীয়ে দুদিন ধৰি প্ৰতিবাদ কৰিছিল । বৰুৱাআলি গাঁও পঞ্চায়তত শতাধিক মহিলাই কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি এনে অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ জনাইছিল (Assam govt Arunoday scheme)। এই পঞ্চায়তখনত চাৰিটাকৈ ৱাৰ্ডত হিতাধিকাৰী বাচনি নোহোৱাত ক্ষুব্ধ মহিলাই প্ৰতিবাদ জনায় ।

লগতে পঢ়ক:Charges against Gaobura for taking bribe: প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদানৰ নামত চৰকাৰী গাঁওবুঢ়াৰ দ্বাৰা ধন দাবীৰ অভিযোগ