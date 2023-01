শিৱসাগৰত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰোধিতাৰে অৱস্থান ধৰ্মঘট

শিৱসাগৰ, ১২ জানুৱাৰী : সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ উত্তপ্ত হৈ আছে সমগ্ৰ ৰাজ্য (protest against constituency delimitation) । এইবাৰ শিৱসাগৰত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ ব্যাপক প্ৰতিবাদ (protest in Sivasagar against delimitation) । ঐতিহাসিক শিৱ দ'লৰ সমুখত বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ লগতে ৰাজনৈতিক দলে অৱস্থান ধৰ্মঘট সাব্যস্ত কৰি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ নামত বিজেপি দলক নিকৃষ্ট ৰাজনীতি নকৰিবলৈ সকীয়াই দিয়ে ।

বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া (congress protest against delimitation) , ৰাইজৰ দলৰ উপ-সভাপতি ৰঞ্জিত তামুলী (Raijor Dal protest against delimitation), অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতাৰ লগতে উজনি অসমৰ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ নেতৃত্বই অংশ লোৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনায় (AJP protest against constituency delimitation) । উজনি অসম সমষ্টি সুৰক্ষা আহ্বায়ক সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত প্ৰতিবাদী মহলে ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তলৈ এই প্ৰক্ৰিয়া বাতিল কৰিবলৈ এক স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে (memorandum to chief election commissioner) ।

উক্ত স্মাৰক-পত্ৰত উল্লেখ কৰি কয় যে ২০২৬ চনত সমগ্ৰ ভাৰতত নতুন লোকপিয়লৰ ভিত্তিত এক সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । তেনে স্থলত ২০০১ চনৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত অসমত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ এক অবান্তৰ বিষয় । অসমত এখন শুদ্ধ এনআৰচিৰ কাম এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই । এই কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ এক অযুক্তিকৰ বিষয় বুলি স্মাৰক-পত্ৰত উল্লেখ কৰে । ইয়াৰ উপৰি অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ।

ইয়াৰ মাজতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে উক্ত জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ অধিকাৰত বাধা প্ৰদান কৰিব বুলিও উনুকিয়াই দিয়ে । সেইদৰে উজনি অসম হৈছে অসমৰ বহু ভূমিপুত্ৰ জাতি-জনগোষ্ঠীৰ বাসস্থান । এইদৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি এই লোকসকলৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ কাঢ়ি নিব বিচৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আৰু জিলা বিলুপ্তিক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । লগতে সৰ্বসাধাৰণ জনতা তথা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক আৰু অন্যান্য দল-সংগঠনে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰাৰ লগতে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে । বিশেষকৈ কেৱল বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ স্বাৰ্থতে এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া বুলি সৰ্বত্ৰে সমালোচনাৰ জোৱাৰ উঠিছে ।

বিজেপিৰ ভোট বেংক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ বহু ঐতিহাসিক সমষ্টিক বিভাজিত কৰি বিজেপিয়ে ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থৰ বাবে বৃহত্তৰ স্বাৰ্থক জলাঞ্জলি দিবলৈ ওলোৱা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । আনহাতে চাৰিখনকৈ জিলাক বিলুপ্ত কৰি বিজেপি চৰকাৰে উক্ত জিলাকেইখনৰ বাসিন্দাসকলক একপ্ৰকাৰে অপমানিত কৰাৰো অভিযোগ বিৰোধী দল তথা সংগঠনৰ ।

আনহাতে, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত পূৰ্বৰ সংলগ্ন জিলাৰ পৰা বহুকেইখন গাঁও কৰ্তন কৰি নতুন জিলাত সংযুক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰো প্ৰতিবাদ চলি আছে । তেনে পৰিস্থিতিতো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেতবোৰ অসংলগ্ন আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ মন্তব্যৰে এই প্ৰতিবাদী কণ্ঠক উপলুঙা কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

