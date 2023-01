টিফুক মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত আমগুৰিবাসী

আমগুৰি, ৬ জানুৱাৰী: নদীকেন্দ্ৰীক ৰাজ্য অসম । নদীক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই অসমৰ প্ৰচীন সভ্যতা গঢ় লৈ উঠিছে । নদীৰ পাৰতেই অসমৰ ভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীয়ে সমন্বয়ৰ বাৰ্তা বিলাই বসতি স্থাপন কৰি আহিছে । নদীক সম্বল হিচাপে লৈ অসমৰ বহু পৰিয়ালে অৰ্থনৈতিকভাৱেও স্বচ্চল হৈ উঠিছে । শিৱসাগৰ জিলাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য নগালেণ্ডৰ পৰা বৈ আহিছে এখনি নদী । পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰী মজবুত কৰি লুইতৰ দিশে ধাৱমান হোৱা নদীখন টিফুক নদী ।

এই টিফুক নদীৰ পাৰতেই ভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোকে বসতি কৰি আহিছে । নদীখনেই বহু পৰিয়ালক দিছে জীয়াই থকাৰো সম্বল । টিফুক নদীৰ বুকুতেই বহু লোকে মুকুটাৰ মণি বিচাৰি পোৱাৰ দৰে নদীখনে বহুতৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিছে । এখনি সৰু নদী টিফুক নদী । বাৰিষা নদীখন ভৰুণ হৈ উঠে যদিও খৰালি ৰাজহাড় উলিয়াই নিজৰ ছবি দাঙি ধৰে । নদীখন কাষৰ লোকসকলৰ কাৰণে অতি আপোন । সকলোৱে নিজ সন্তানৰ দৰে ভাল পায় নদীখনক আৰু মৰম কৰে ।

চাওতে চাওতে চমু চাপিছে ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহুৰ (Preparation of Bhogali Bihu in Amguri) । ভোগালী বিহুৰ প্ৰাকক্ষণত এই টিফুক নদীৰ পাৰতেই অনুষ্ঠিত কৰিছে টিফুক মহোৎসৱৰ । ৰাজ্যজুৰি ভোগালী বিহুক আদৰিবৰ কাৰণে ব্যাপক আনন্দ-উল্লাস অব্যাহত থকাৰ মাজতে শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিৰ হাফলুটিং ন-পাম গাঁৱত প্ৰস্তুতি চলিছে টিফুক মহোৎসৱ আয়োজনৰ(Preparation of Bhogali Bihu in Amguri) । হাফলুটিং ন-পাম গাঁৱত টিফুক মহোৎসৱ উপলক্ষে গাঁওবাসীৰ মাজত পাৰভঙা উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । নগা-পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা টিফুক নদীয়ে ভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই নামদাঙৰ বুকুৱেদি ব্ৰহ্মপুত্ৰত মিলন ঘটিছে ।

টিফুক মহোৎসৱ স্থলীতে ন-পাম গাঁৱবাসীয়ে আয়োজন কৰিছে ভোগালী উৎসৱৰো(Bhogali Bihu 2023) । গাঁৱৰ যুৱক, ককা-আইতা আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ সকলো একলগ হৈ ভেলাঘৰ বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।ভোগালীৰ প্ৰাকক্ষণত ভেলাঘৰ সাজি ককা-আইতা আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ সকলোৱে ঢোল-পেঁপাৰ মাতত কঁকাল ভাঙি নাচিচে । সমন্বয় আৰু সম্প্ৰীতিৰ মিলনৰ সেঁতু গঢ়া টিফুক নদী এতিয়া ভৰুণ হৈ উঠিছে। অহা ১৭ আৰু ১৮ জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে টিফুক মহোৎসৱ ।

