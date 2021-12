আমগুৰি, ৭ ডিচেম্বৰ : মঙলবাৰে গায়ন-বায়ন আৰু হৰি নামেৰে মুখৰিত হ’ল আমগুৰি ৷ কিয়নো আমগুৰিত চলিছে সদৌ অসম বিদ্যাৰ্থী সমাজৰ প্ৰাদেশিক অধিৱেশনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি (Preparation for the special session of All Assam Tarun Vidyarthi Somaj) । অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি একশৰণ ভাগৱতী সমাজ অসমৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰাপক আচাৰ্য ইলাৰাম দাসৰ ৯৩ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী (93rd Birth Anniversary of Ashaya Elaram Das) অনুষ্ঠানৰ লাইখুঁটা মঙলবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে স্থাপন কৰা হয় ।

আমগুৰিত সদৌ অসম বিদ্যাৰ্থী সমাজৰ অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি

সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে নামঘৰত নাম প্ৰসংগ কৰি লাইখুঁটা স্থাপন কৰে গাঁওবাসীয়ে । অনুষ্ঠানত সদৌ অসম তৰুণ বিদ্যাৰ্থী সমাজৰ প্ৰধান সম্পাদক বীৰেন কুমাৰ ভাগৱতী, চতুৰ্থ মণ্ডলৰ সভাপতি সোমেশ্বৰ দাস ,শিৱসাগৰ জিলা তৰুণ বিদ্যাৰ্থী সমাজৰ সভাপতি দীপকুমাৰ দাস, সম্পাদক মাধৱ দাস উপস্থিত থাকে ৷ লগতে এই অনুষ্ঠানত শিৱসাগৰ জিলা একশৰন ভাগৱতী সমাজ, সতী ৰাধিকা মাতৃ সেৱা সমাজ, যোৰহাট জিলা একশৰন ভাগৱতী সমাজ তৰুণ বিদ্যাৰ্থী সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয়ববীয়া সকলৰ লগতে অভ্যৰ্থনা সমিতি আৰু বৃহত্তৰ আমগুৰি পেঙেৰা অঞ্চলৰ সদস্য সকলো উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক : Price Hike in Assam : মধ্যভোগীৰ বাবে মূল্যবৃদ্ধিৰ অভিযোগ কৃষকৰ