শিৱসাগৰ, 8 আগষ্ট : সোমবাৰে প্ৰতিবাদত উত্তাল হ’ল শিৱসাগৰ ৷ বিজেপি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বিদ্যুৎ সংশোধনী বিধেয়ক 2022 বাতিলৰ দাবীত অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদৰ শিৱসাগৰ সংমণ্ডলত বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী সন্থাই ৰূপায়ন কৰে এক ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ (Electricity Employees Association protest in Sivsagar) ৷

প্ৰতিবাদী ‘‘Coordination committee of electricity employees engineers and pensioners association’’ শিৱসাগৰ মণ্ডল, ‘‘Assam state Power workers union’’ গড়গাঁও শাখা আৰু মৰাণ শাখাৰ লগতে বিভিন্ন বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰী সন্থাই ৰূপায়ন কৰে এই ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৷ বিদ্যুৎ সংশোধনী বিধেয়ক 2022-ৰ (Electricity Amendment Bill 2022) জৰিয়তে বিজেপি চৰকাৰে সাধাৰণ খাটি খোৱা মানুহক জুৰুলা কৰিবৰ বাবে এনে বিধেয়ক উত্থাপন কৰিছে বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰে প্ৰতিবাদকাৰী বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীসকলে ৷

বিদ্যুৎ সংশোধনী বিধেয়ক 2022 বাতিলৰ দাবীত শিৱসাগৰত প্ৰতিবাদ

আনকি বিদ্যুৎ সংশোধনী বিধেয়ক 2022 ৰ জৰিয়তে চৰকাৰে বিদ্যুৎ বিভাগ ব্যক্তিগতকৰণ কৰিব বিচাৰিছে বুলিও চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷

এই বিধেয়কৰ জৰিয়তে চৰকাৰে One nation one despatch center আৰু One nation one unit price কৰিবলৈ গৈ জৰুৰীকালীন সময়ত বিদ্যুৎ বিতৰণত বাধা অনাৰ লগতে দুখীয়া লোকে এতিয়া দি থকা 4.10 টকাৰ বিদ্যুৎ মাচুল 8-9 টকালৈ বৃদ্ধি পাব বুলি সদৰী কৰে । যাৰ ফলত অনাগত দিনত দুখীয়া লোকসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ’ব । এই বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷

আনহাতে, বিদ্যুৎ বিতৰণক ব্যক্তিগতকৰণ কৰিবলৈ আগবঢ়া এই চৰকাৰখনৰ এনে সিদ্ধান্তৰ ফলত বিদ্যুতৰ ঘৰুৱা গ্ৰাহক, উপান্ত গ্ৰাহক আৰু কৃষি খণ্ডৰ গ্ৰাহকসমূহ সৰ্বাধিক লোকচানৰ সন্মুখীন হ’ব বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷

লগতে পঢ়ক : Poor Irrigation Facilities: জলসিঞ্চন বিভাগৰ হেমাহিত অতিষ্ঠ কলিয়াবৰৰ কৃষক ৰাইজ